Mexicanas finalizan como las mejores de América en Mundial de Canotaje

La seleccionada nacional de canotaje, Maricela Montemayor Rodríguez regresó a México tras su participación, al lado de su coequipera Karina Alanís, en el Campeonato Mundial 2021, que se realizó en Copenhague, Dinamarca, donde vieron acción 620 atletas de 56 países.

“Nos sentimos bien, contentas, emocionadas de volver a competir y medirnos contra las mejores del mundo, quedamos en el lugar 14 en total y fuimos el mejor bote de América.

“Teníamos dos años sin competir, nuestra última justa fue en el Mundial de 2019, en Szeged, Hungría, donde ganamos la medalla de bronce y al cancelarse los eventos el año pasado nos vimos afectadas, pero no paramos de entrenar desde octubre de 2019”, explicó Montemayor Rodríguez.

A pesar de la pandemia por COVID-19 y los retos que implicó realizar de forma adecuada sus entrenamientos, la dupla, aseguró la especialista en kayak, logró una buena forma física para enfrentar esta justa del orbe.

“Nos preparamos bien, entrenamos mucho, creo que estuvimos en nuestra mejor forma física, me gustó mucho cómo competí, claro que me hubiera gustado una medalla, ubicarnos en mejor lugar, pero no tuvimos competencias previas y eso fue una desventaja, porque la mayoría de las atletas contra las que estuvimos venían de Tokio, o de alguna Copa del Mundo, nosotras conforme íbamos compitiendo, regata tras regata, nos sentimos mejor”, explicó la regia.

Maricela Montemayor, destacó que la dupla mexicana, que participó en la pueda de K2 500 metros, venció en la contienda a equipos que venían de los Juegos Olímpicos.

“Competimos bien, nos enfrentamos a botes que venían de Tokio y les ganamos, como es el caso de Dinamarca y Canadá, entonces eso es positivo, el nivel en el kayak femenil a nivel mundial está muy parejo, más que en el varonil, así lo sentí yo por las diferencias de tiempo entre una embarcación y otra, creo que el nivel femenil ha crecido mucho y eso nos motiva para entrenar y prepararnos más, para estar a la par de las que fueron medallistas en este mundial”, reconoció.

Por último, la kayakista habló sobre sus próximos compromisos internacionales “Después de este Mundial tomaremos un breve descanso, pero el próximo mes reiniciamos con todo para el 2022, porque tendremos competencias de Copa del Mundo, Campeonato Mundial y Campeonato Panamericano y nuestro objetivo es estar en los primeros lugares”, puntualizó.