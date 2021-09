La tormenta tropical 'Sam' se forma en el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que los vientos máximos sostenidos de la tormenta se acercaban el jueves a 85 kilómetros por hora (50 mph) y que espera que se fortalezcan. Los meteorólogos pronostican que Sam se convertirá en un huracán para el fin de semana.

La tormenta tenía su centro a 2, 805 kilómetros (1, 745 millas) al este-sureste de las Islas Sotavento y se desplazaba con rumbo oeste a unos 26 km/h (16 mph).

Sam es la 18va tormenta con nombre en esta temporada de huracanes, que ha sido activa.

11 AM AST 23 Sep -- #TD18 has been upgraded to Tropical Storm #Sam in the E ATL with max sustained winds of 50mph. Further intensification is expected. The track forecast has a WNW motion with gradual slowing, remaining E of the Antilles in 5 days.

Latest:https://t.co/Wt4A6poARV pic.twitter.com/z6WYV4ZMgF