Novavax le pide a la OMS que su vacuna COVID sea para uso de emergencia

Eso permitiría que la inyección forme parte de un programa global de intercambio de vacunas. En un comunicado el jueves, Novavax y el Serum Institute dijeron que su solicitud a la agencia de salud de la ONU se basa en una presentación previa a los reguladores indios.

Las vacunas de Novavax son más fáciles de almacenar y transportar que otras. Desde hace mucho tiempo se espera que desempeñen un papel importante en el aumento de los suministros en los países pobres desesperados por obtener más vacunas. En junio, la compañía dijo que su producto tenía un 90% de efectividad contra el COVID-19 sintomático.

Novavax, con sede en Maryland, firmó un acuerdo este año con la alianza de vacunas Gavi para proporcionar 350 millones de dosis al programa COVAX respaldado por la ONU, la mayoría de las cuales podrían ser elaboradas por el Serum Institute. Un acuerdo previo no vinculante decía que Novavax proporcionaría hasta 1, 000 millones de vacunas.

NEWS RELEASE: Novavax and @SerumInstIndia Announce Submission to the World Health Organization for Emergency Use Listing of Novavax' COVID-19 Vaccine Candidate https://t.co/MFTIxPgroV pic.twitter.com/OHgpv2o2kz