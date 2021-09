Familias haitianas estancadas en Torreón solicitan asilo a ONU

Al menos tres familias de haitianos que se quedaron estancados en Torreón recurrieron a la oficina local de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para solicitar asilo y encontrar un refugio seguro luego de que Estados Unidos iniciara con deportaciones en la frontera con México.

María Concepción Martínez Rodríguez, coordinadora operativa del Centro de Día para Migrantes "Jesús Torres Fraire", indicó que el pasado martes se recibió a 11 personas originarias de Haití (entre menores y adultos) y que algunas de ellas manifestaron sus intenciones de solicitar asilo en nuestro país. "Entonces esa parte es de nosotros, de acompañamiento y asesoría y pues nosotros nos comunicamos con las oficinas de ACNUR que están aquí en Torreón y pues ellos acudieron aquí al centro y ellos iniciaron su trámite", expuso.

La Agencia de la ONU se encarga de salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas que se han visto obligadas a huir de sus países de origen, además de que trabaja para asegurar que todas las personas tengan el derecho a solicitar asilo y encontrar un refugio.

"Ellos iniciaron aquí su trámite de refugio y hay una serie de requisitos, ellos tienen que estar aquí unos dos o tres meses hasta que se les dé una visa provisional, ya con esa visa ellos pueden seguir su camino y continuar su trámite en otra parte del estado, pero por lo pronto sí se tienen que quedar aquí porque donde inician su trámite, ahí se tienen que quedar porque luego se pierde el registro", explicó.

La Agencia de la ONU para los Refugiados explica en su sitio oficial de internet que los refugiados son personas que no pueden regresar a su país de origen debido a un temor fundado de persecución, conflicto, violencia u otras circunstancias que hayan perturbado seriamente el orden público y que, como resultado, requieren protección internacional.

Por tanto, un solicitante de asilo es quien solicita el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada en forma definitiva.

TEMEN SER DEPORTADOS

Por otro lado, Martínez Rodríguez dijo que los haitianos comentaron a su llegada al centro que han sido víctimas de detenciones arbitrarias por parte de corporaciones policiacas, por lo que tienen temor de ser deportados.

"Ellos sienten que los están hostigando, se sienten atemorizados. Ellos traen sus pasaportes, traen sus papeles en regla, no han cometido más que tal vez una falta administrativa porque no sé si tal vez no hayan pedido permiso para ingresar hasta aquí a nuestro país, pero si ellos no cometen ninguna otra falta, no tienen por qué detenerlos, ellos son migrantes y la ley migratoria los protege. Ellos tienen el derecho de transitar en cualquier país, con sus papeles legales y sin cometer ninguna otra falta. No pueden detenerlos ni mucho menos llevarlos a algún lugar, solo Migración puede hacer la deportación", finalizó.

Asistencia

Servicio a migrantes. *En el Centro de Día para Migrantes les ofrecieron a las personas de Haití alimentos, ropa, baño, servicios de salud y comunicación vía telefónica con sus familiares. *Esta semana la coordinadora dijo que el centro estaba preparado para el arribo de haitianos a esta ciudad luego de que Estados Unidos cerrara la frontera con México en la zona Del Río, Texas y comenzara a deportarlos. *Varias personas de Haití quedaron varadas en la Central Camionera de Torreón y el sector salud dijo que haría vigilancia sanitaria.