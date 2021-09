Alcalde de Torreón llama a ciudadanos a denunciar robos

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, afirmó que pese a que en redes sociales han trascendido versiones de robos en las áreas comerciales o residenciales de la ciudad, no se han tenido repuntes en los reportes que se reciben ante los números de emergencias de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Se refirió en específico a las supuestas versiones de ladrones que cometen los ilícitos vestidos de guardias de seguridad, elementos policiales o con uniformes empresariales, situación que pese a no tenerse mayor incidencia oficial al respecto, debe denunciarse en caso de que a cualquier persona le ocurra.

Pidió "que lo reporten, yo creo que no podemos permitir esto, si alguien ha sido víctima de estas cosas, que nos lo reporten para buscar que no queden impunes, que podamos detener a quienes se hacen pasar por policías".

Dijo que en ese sentido no ha sido informado de mayores detalles al respecto de esas versiones, aunque como administración municipal se mantendrán a la expectativa de lo que pueda ocurrir en todos los sectores de la ciudad, especialmente de aquellos en los que hay intercambio de recurso, como en los comercios, áreas de servicios, esparcimiento, sucursales bancarias, etcétera. "No la tengo yo (información), no me han dicho, pero de ser así pues por supuesto que hay que investigar".

Por su parte, el jefe de la Policía de Torreón, Manuel José Pineda, señaló que la vigilancia se mantiene de forma activa en todos los sectores del municipio, además de que se favorece la colaboración con los grupos ciudadanos mediante las líneas de emergencia y de vigilancia vecinal.

También señaló que no se han descuidado los acercamientos con el sector privado, con quienes se mantienen encuentros de forma regular y junto con otros órdenes de gobierno.