José Joel habla del segundo aniversario luctuoso de José José y de su salida de MasterChef

El próximo 28 de septiembre se cumplirán dos años de la partida de José José, dejando desde entonces un gran vacío en la música, en el pueblo latinoamericano y sobre todo en su familia.

Para su hijo, José Joel, el llamado "Príncipe de la canción" sigue vivo en los corazones de muchas personas gracias a su legado artístico.

El artista habló con El Siglo de Torreón de su salida de MasterChef Celebrity y de cómo es que recuerda a su papá.

-¿Cómo te sientes a unos días de tu salida de Masterchef Celebrity?

Contento y satisfecho. Todo lo que me pusieron a hacer lo hice. Yo iba con la intención de freír un huevo o realizar una sopa de fideo y vaya que me pusieron a cocinar platillos que nunca imaginé. Me quedé con ganas de más, pero la verdad que fue una experiencia muy gratificante.

-En el último reto del pasado viernes te pusieron a hacer carnitas de cerdo; presentaste un platillo denominado "Si me dejas ahora", el cual no fue del agrado de los chefs (Betty, Herrera). ¿Qué consideras que le faltó a tu propuesta?

Analizando la situación me di cuenta de que les faltó agua. Le puse todo, pero necesitaban más agua para que se humectaran un poco más y no se me secaran. Lejos de no querer saber nada de carnitas, les cuento que tengo ganas de ir a una fondita para ver cómo las hacen y aprender más.

-Sin contar esta mala experiencia, ¿consideras que lo diste todo en las pruebas pasadas?

La verdad es que sí. Es un concurso, por supuesto, y tienes las cámaras encima, entonces bien puedes echar todo por la borda y sí hubo uno o dos momentos en los que me sentía desesperado, no sabía ni para dónde hacerme y es ahí donde te entra el espíritu competitivo y entonces pues le echa uno todas las ganas para no defraudar al público o a la familia.

-¿Qué te dejó ser parte de MasterChef?

Para toda la gente que piensa que es un programa editado y se busca la manera en que todo salga bien, les digo que no. En el momento que te dicen "¡A cocinar!" cocinas y tienes un margen de tiempo y es ahí donde salen sentimientos y situaciones que pensabas que no iban a ocurrir porque uno puede pensar que es solo echarse una cocinadita. Viví muchos retos y estoy feliz de ser parte de la familia de MasterChef.

-¿Te quedó la espinita de abrir un restaurante?

No, para nada. Mis respetos para toda la gente que se dedica a esto. Comprendí la labor del cocinero, del mesero, del gerente de un restaurante y honestamente yo no me dedicaría a esto; soy cantante y actor.

-En este proyecto hay personajes polémicos, como Paty Navidad o Alicia Machado. ¿Cuál fue tu experiencia al trabajar con ellas?

Controversiales o no, somos compañeros, entonces en primera instancia el volvernos a ver hizo que se formara un grupo muy padre de trabajo, muy estable. Cada quien trae su rollo, pero en el momento en que nos empezamos a meter a la cocina se nos olvida. No tenemos tiempo para estar viendo qué dijo, qué hizo o qué trajo el otro.

-Antes de entrar, ¿tu madre (Anel) te dio algunos consejos de cocina?

Sí, más allá de lecciones, me dio recetas de albóndigas, milanesa y sopas, las cuales no sirvieron de nada porque te ponen a hacer cosas que se salen de la zona de confort de uno; más allá de eso es medirle bien 'el agua a los camotes' y que no se te queme esto o se te seque o se te sale.

-Con tu salida de MasterChef Celebrity, ¿qué harás ahora?

Ahora que la industria del entretenimiento se está reactivando desde mayo de este año ya estamos con una agenda más sana de trabajo. Estamos en una franca recuperación. Los fines de semana ya tenemos cositas que hacer; saqué mi disco de nombre Ilusiones, con temas inéditos. De este han sonado temas como Me gustaría y Lástima.

-¿Hay planes de retomar la obra Amar y querer?

Así es, desde el año pasado queríamos volverla a montar, pero por la contingencia no se ha podido. Espero que en febrero próximo podamos presentarla de nueva cuenta y volverla a llevar a Torreón, donde estuvimos hace unos años.

-Se acerca el segundo aniversario luctuoso de tu padre, José José; ¿cómo lo recuerdas?

Siempre lo llevo conmigo. En todo lo que hago, fuera y dentro de los escenarios, está muy presente mi papá. Este 28 de septiembre se cumplirán dos años de su partida.

-¿Cómo van los conflictos con Sarita por la herencia?

Todavía no empiezan los problemas porque la canija no da la cara. Seguimos resolviendo lo que nos toca resolver. Con lo que estábamos investigando surgió el testamento, el cual nos da una fuerza legal dentro de la cual nos estamos moviendo justamente para dejar todo listo en México e irnos a Miami para ver qué están haciendo Sarita y su madre.