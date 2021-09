Sí administró Prodenazas el Cañón de Fernández

El Dr. Francisco Valdés Perezgasga no fue administrador del Parque Estatal Cañón de Fernández como se publicó anteriormente en este medio. No obstante, la asociación civil de la cual él es el presidente, Prodefensa del Nazas (Prodenazas), sí administró el Cañón de Fernández con base en un convenio que tenía con la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente desde el 2005, por el cual recibió recursos del Gobierno del Estado por una década. El convenio que ya no está vigente decía: "se entrega a Prodenazas para su administración". Cabe destacar que el mismo Valdés Perezgasga declaró a este medio en el año 2015 que recibía (Prodenazas) 300 mil pesos anuales por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA). Lo anterior tras una acusación de dos particulares contra Prodenazas que cuestionaban el manejo de dichos recursos.

En octubre del 2015, el Gobierno de Durango confirmó que en 10 años nunca se había hecho una auditoría a Prodenazas del recurso que recibía del Estado para el cuidado del parque, así lo declaró en su momento el secretario de SRNyMA en el estado, Maximiliano Silerio Díaz, quien dijo que el convenio con Prodenazas sería renovado una vez que concluyera una revisión hecha por la Entidad Auditora Superior del Estado (EASE). El convenio nunca fue renovado. ¿A QUIÉN COMPETE LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ESTATAL? El 25 de abril del 2004 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Durango, número 34, el decreto que declara al Cañón como Área Natural Protegida (ANP). El decreto en su Artículo 2 cita: "la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente será la encargada de administrar, manejar y preservar los ecosistemas del Parque Estatal Cañón de Fernández y sus elementos estableciendo los mecanismos necesarios a fin de que se coordine, ejecute y evalúe un Plan de Manejo correspondiente de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable". TAMBIÉN LEE: Quitan a administrador del Parque Estatal Cañón de Fernández No obstante la administración fue entregada por la SRNyMA a Prodenazas, fungiendo como encargada, Gladys Aguirre. ¿Y EL PLAN DE MANEJO? El Programa de Manejo se publicó 18 años después pero no durante los 11 años que Prodenazas tuvo a cargo la administración del parque. Tampoco fue actualizado en ese tiempo. Por ello, se publicó en el Periódico Oficial del Estado hasta el 23 de noviembre del 2017 (Tomo CXXXII), decreto número 292. La importancia del Programa de Manejo del Cañón de Fernández es que constituye un instrumento de planeación y regulación, basado en el conocimiento de los recursos naturales, además de las necesidades de conservación y manejo del humedal. El Programa indica que sus reglas serán aplicadas por la SRNyMA del Estado de Durango. Entre los colaboradores para la elaboración del documento "Programa de Manejo del Área Natural Protegida" no aparece Valdés Perezgasga pero sí Donovan Martínez Méndez, quien hasta el lunes fue el administrador del parque estatal. INVESTIGACIONES Para elaborar el programa de manejo se tomaron en cuenta estudios e investigaciones: 11 tesis, dos informes técnicos, un plan de manejo de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y una guía de identificación de anfibios. Prodenazas no aparece entre los colaboradores del documento ni tampoco en el rubro de estudios e investigaciones o aportaciones hechas. En la reunión celebrada el 30 de junio del 2017 por el Consejo Técnico Consultivo conformado por dependencias de gobierno, asociaciones civiles, instituciones académicas, jefaturas de cuartel, y comisariados ejidales para votar a favor o en contra del programa de manejo, solo una persona votó en contra: el ambientalista Francisco Valdés Perezgasga. No obstante, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Gobierno federal otorgó desde el 2015 crédito al ambientalista, pues al día de hoy puede verse en su página oficial que Valdés Perezgasga "participó en la creación y administración del parque estatal Cañón de Fernández" y de hecho le otorgó un reconocimiento (no por investigaciones) pero sí en la categoría de "Comunicación Masiva". El investigador nacional nivel II, reconocido como tal por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt, también es observador de aves e incluso a través de Prodenazas se presentó la guía local "Aves Comunes del Cañón de Fernández", material que contó con apoyo económico del Grupo Lala. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste