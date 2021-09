'Ni muerta me iré de México', dice Laura Bozzo tras problemas con el SAT

El pasado martes trascendió un supuesto tuit de la cuenta de Laura Bozzo en el que daba a conocer qué está pasando con ella luego de que saliera a la luz que tiene problemas con el SAT, los cuales la tienen a un pie de pisar la cárcel.

En su cuenta apareció un tuit que decía, "Si no me presente es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada", y agrega que ella había entendido que tenía tres años para pagar su deuda.

Sin embargo, todo indica que esa publicación es falsa, ya que la peruana recién posteó que le hackearon su cuenta.

"He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes ni muerta me iré de MÉXICO los amo", comentó y con ella aclara que no ha huido de México.

El mes pasado, un juez a cargo de la audiencia, y a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), ordenó prisión preventiva justificada en el Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, para Bozzo.