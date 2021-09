Migrantes comienzan a llegar a Durango

Aunque aún es marginal, en Durango ya se empieza a incrementar la presencia de personas originarias de países de Centroamérica que intentan llegar a Estados Unidos.

El gobernador José Rosas Aispuro Torres informó que ya se trabaja para garantizar refugio digno a estas personas, quienes son encontradas principalmente en la carretera de Cuencamé-Gómez Palacio. "En el caso de la carretera Durango-Parral también hemos intensificado la vigilancia porque es otra de las rutas que pudieran tomar", dijo.

"Todos los migrantes que pasan por aquí se detectan lo que pasa es que es obvio que buscan ellos diferentes rutas, al ver que para llegar a las fronteras cada día se les dificulta más y Durango, sobre todo, la carretera del centro hacia el norte, particularmente el tramo de Cuencamé hacia Gómez Palacio es donde más personas transitan", agregó.

Y dijo que aunque este asunto no representa preocupación, ya se revisa. "No es un tema todavía para nosotros que sea preocupante, pero sí hay no lo podemos negar, es en general, ustedes han visto lo que está pasando en el vecino estado de Coahuila, en otros estados fronterizos y es un tema que ayer precisamente lo revisamos en la mesa de seguridad; en esta semana nos habremos de reunir con el delegado de Migración para fortalecer esa coordinación, con la Guardia Nacional", manifestó.

Dijo que no hay solicitudes de centroamericanos que busquen quedarse en Durango por lo que más bien se trabaja para brindarles garantías a sus derechos humanos, "garantizar que si aquí se les detecta que estén en un refugio seguro, nosotros lo ideal es que regresen a sus países de origen, nosotros no estamos en condiciones de recibir gente que, primero, no tiene una situación migratoria legal y en esa circunstancia ni siquiera podrían generarse opciones de trabajo", indicó.

Crisis

Llegan migrantes: *Como se informó, se registra la mayor cifra de menores no acompañados, resguardados por el DIF estatal. *Aunque aún no representa preocupación, el gobernador reconoció que, como en todo el país, en Durango ya hay mayor tránsito. *En su trayecto por llegar a EUA, los migrantes se enfrentan a múltiples riesgos y peligros.