La política cultural no está siendo prioridad: María Rojo

María Rojo fue homenajeada durante la 24a edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato y aprovechó para reflexionar acerca de la situación del cine frente al gobierno actual. "Con todo lo que pasa no veo la política cultural, sí está duro lo que estamos viviendo aparte de las ideas políticas que tenga, no hay forma, no les está siendo prioridad", dijo Rojo a EL UNIVERSAL durante una entrevista con medios nacionales.

En 2018 la primera actriz contendió por la alcaldía de Coyoacán por Morena y aunque perdió, hizo público su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien confiaba "sería un buen presidente de México".

Como diputada en 1998 impulsó una reforma a la Ley Federal de Cinematografía en favor del cine mexicano, para el artículo 226, conocido como "Ley 226", que permite que los contribuyentes (personas físicas y morales) apoyen las producciones cinematográficas nacionales con el 10 por ciento de su Impuesto Sobre la Renta (ISR). Ahora espera que la industria mejore con el trabajo de los jóvenes como su hijo, quien es un talentoso ingeniero de sonido.

"Hice 'La 226' famosa, que cuando la saqué mi corazoncito se hizo así (palpitando) porque me costó tres años y que todos los partidos la votaran porque si dejaba de hacer cine no era para no sacar nada, pero bueno la situación actual, no sé, ya no me meto mucho porque sí tuve una depresión cuando estuve en la política porque no es mi carrera, lo hice, no temo nada, me pueden revisar de arriba para abajo, pero si me dan una escenita en una película me importa más que cualquier otra cosa".

La intérprete de "María de mi corazón" fue premiada con La Musa del festival que se lleva a cabo en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde además se presentó un cortometraje sobre su trayectoria en el que ella misma participó. Además dijo que se siente feliz de permanecer vigente en la industria y volver a los eventos presenciales tras haber estado en confinamiento por la pandemia. Contó que recientemente participó en una película y está grabando un documental del que no puede dar muchos detalles.

"Hay una época en la que te tienes que retirar, pero todavía me sé aprender mis papeles y no soy mala actriz y tengo todos mis dientes, no me he hecho una liposucción, no me he arreglado nada, entonces digo porque mientras pueda a veces el olor de un set me cambia la vida, pero sí está difícil para las jóvenes que están ahorita triunfando imagínense para mí, que mucha gente ha de decir ¿quién es María de mi corazón?".