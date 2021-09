Charlie Puth y Elton John sorprenden a fans con colaboración

Elton John y Charlie Puth revelaron hoy After All, la más nueva canción de lo que será The Lockdown Sessions, el próximo álbum de Elton.

Se trata de una colección de colaboraciones grabadas de manera remota durante los últimos 18 meses; la placa reúne a una variedad de 16 canciones que celebran la unión y muestran a Elton colaborando con una gama incomparable de artistas que sólo él podría reunir. Mientras el primer sencillo de The Lockdown Sessions, el himno de las pistas de baile Cold Heart con Dua Lipa (PNAU Remix), continúa creciendo, siendo ya un auténtico éxito mundial, After All muestra un lado muy diferente de la producción. Construido alrededor de un piano eléctrico que se balancea suavemente entre cuerdas y las voces de Elton y Charlie combinadas con una sutileza magistral, se crea una balada conmovedora que se destaca como una valiosa adición al canon de grandes canciones de Elton. Elton y Charlie se conocieron por casualidad en un restaurante de Los Ángeles a principios de marzo de 2020. Habiendo apoyado previamente los álbumes de Puth en el programa de Apple Music Rocket Hour, los dos entablaron una conversación y descubrieron que vivían cerca el uno del otro. Cuando la pandemia comenzó a afianzarse, Charlie invitó a Elton y los resultados de la sesión son la dolorosamente hermosa "After All", el primer trabajo que cualquiera de ellos completó durante el encierro. Hablando de la colaboración, Elton dice en un comunicado: "Charlie es un músico increíble; simplemente nos llevamos bien. Se ha convertido en amigo de la familia. Nuestros hijos lo aman y él los ama. Con "After All", Charlie y yo estábamos en el estudio, solo nosotros dos. Tiene un pequeño estudio en casa configurada con sus teclados, sintetizadores y Pro Tools. "Toqué el piano eléctrico y de hecho escribí la canción hasta el final y luego Charlie escribió la letra bastante rápido. Es increíblemente rápido, Charlie. Tuvimos una química sorprendente en el estudio", menciona.