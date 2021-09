Animales Fantásticos 3 revela con 'teaser' su título oficial y fecha de estreno

En los Crímenes de Grindelwald ya se había adelantado un posible guiño del personaje central de la siguiente entrega, sin embargo, más allá de las noticias en torno a la salida de Johnny Depp del filme, las expectativas se quedaron al aire.

Este 22 de septiembre la confirmación enloqueció al fandom no solo con el título sino con la proximidad del estreno, ya que también se anticipó la fecha en taquillas.

A través de las redes sociales de “Harry Potter Film” y “Fantastic Beast Movie” se hizo la revelación con un "teaser" de apenas unos segundos. En el post también se dio a conocer que será el 15 de abril del 2022 cuando llegue a las salas de Estados Unidos.

#FantasticBeasts: The Secrets of Dumbledore in theatres April 15, 2022. pic.twitter.com/utJZxaRWNI