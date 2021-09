Auto arrolla a hombre frente a la colonia Fidel Velázquez de Torreón

MARcelin

Hoy, 2:45 pm

publicado por: marcel mtz mtz

y ya encarcelaron a los familiares del septuagenario???? Es un crimen mandar a un anciano a traer las caguamas hasta el otro lado del periferico y le dijeron que no usara el puente porque se tardaría mas y las caguamas no llegan bien frillotas. Ahora quien le va a pagar el vidrio que quebró con la cabeza??? ... quien le va a pagar el dia perdido??? ... y la abollada y pintura que pe-do??? ... yo pienso que la CARRETERA es para los CARROS. el resto del planeta, que es como el 99.99999999999999% del mundo, lo pueden usar el resto de los seres vivientes que no pagan placas, licencia, derecho vehicular, tenencia y demás, por circular en 4 rueda. estos son hechos, no defiendo ni ataco a nadie. continúa

