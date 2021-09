En el último año, se incrementó el número de víctimas de delitos en Coahuila y Durango, en 18.2 y 2.7 por ciento, respectivamente, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En 2019, Coahuila registró una tasa de prevalencia delictiva de 17 mil 456 víctimas por cada 100 mil habitantes y en 2020 subió a 20 mil 627. En el caso de Durango, pasó de 17 mil 98 a 17 mil 555. A nivel nacional, hubo 24 mil 849 víctimas por cada 100 mil habitantes en el 2019 y 23 mil 520 en el 2020, un aumento del 5.3 por ciento. Coahuila es la séptima entidad en términos del mayor incremento.

El Inegi indicó que la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en el país en 2020 fue de 30 mil 601, cifra estadísticamente menor a la estimada en 2019 que fue de 33 mil 659, un 9.1 por ciento de reducción en un año. En Coahuila hubo un incremento de los delitos en 20.5 por ciento, al pasar de 21 mil 896 por cada 100 mil habitantes en 2019 a 26 mil 383 en el 2020. En lo que corresponde a Durango, la variación fue de 7.5 por ciento, al pasar de 21 mi 373 a 22 mil 970.

La Zona Metropolitana de La Laguna presenta una tasa de 22.3 víctimas por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más, por debajo del promedio en el país, que es de 23.5. En las capitales, Saltillo presentó una tasa de 22 y Durango de 22.5.

El delito más frecuente en 2020 en Coahuila fue el fraude y en Durango la extorsión. En 2020, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 277.6 mil millones de pesos, es decir, 1.85% del PIB. Lo anterior equivale a un promedio de 7 mil 155 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

La cifra negra, es decir, el nivel de delitos no denunciados o denunciados que no derivaron en carpeta de investigación, fue de 93.3% a nivel nacional. Los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son por circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 33.9% y la desconfianza en la autoridad con 14.2 por ciento.

La percepción de la población respecto de la situación que guarda la inseguridad pública en su entidad, fue de 53.4 en Coahuila y 59.3 en Durango. La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas en marzo y abril de 2021 se ubicó en 75.6 por ciento. La sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas fue de 65.5% en su municipio o demarcación territorial y 41.9% en su colonia o localidad. Dichas estimaciones fueron estadísticamente menores a las registradas en 2020.