Oficina de Convenciones y Visitantes va por un 10% más de turismo médico para La Laguna

MARcelin

Hoy, 12:35 pm

publicado por: marcel mtz mtz

hay turismo medico, hay turismo empresarial, hay hasta turismo religioso para visitar el cristo construido con el dinero voluntario delos creyentes. y como siempre, el gran ausente son nuestras autoridades que no invierten en raymundo habilitando areas verdes para recibir visitantes, no hay palapas, asadores, kioskos, etc, etc. las dunas de bilbao nadie las conoce, ahi no hay camellos, no hay tour para visitarlas, TODO OLVIDADO. Pero lo que nunca se les olvida a los regidores es estar chillando que quieren mas dinero de la federacion, para esto y pa lo otro. TRABAJEN ADMINISTRANDO BIEN NUESTROS MILLONARIOS RECURSOS, BOLA DE PEN-DE-JOS GUEVONOTES.......

