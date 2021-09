'Baby Shark' busca superar su éxito musical con serie de TV

Tras haber sido un fenómeno mundial la canción "Baby Shark", ahora los tiburones (que se han convertido en los personajes favoritos de muchos) "debutarán" en una serie con la que buscan dejar en los niños mucho aprendizaje, pero sobre todo el valor de respeto hacia la familia.

"Lo que queremos dejar a los niños con esta serie es el sentido de la familia, porque en 'Baby Shark' se habla del papá, de la mamá, de los abuelitos, entonces queremos dar lecciones a través de sus aventuras. Tratamos de que cada personaje se desenvolviera bien, hay muchos sentimientos en ellos, con el propósito de que los niños puedan conectar y aprender algo con el programa; no sólo que canten las canciones, sino que les deje ese aprendizaje de respeto hacía la familia, ese tipo de valores", comenta Tommy Sica uno de los productores de la serie.

La canción se empezó a popularizar en 2015 a través del canal infantil de YouTube, Pinkfong ha alcanzado sobrepasar los 7 billones de vistas en YouTube, logrando así superar a otros éxitos musicales como "Despacito" de Luis Fonsi.

Es por eso que Nickelodeon Animation Studio y SmartStudy, la compañía de entretenimiento tras la marca infantil Pinkfong, le apostaron a estos tiburoncitos de colores para hacer una serie animada llamada "Baby Shark's Big Show!" y aunque saben que a pesar de que la canción es muy famosa, en sus manos tienen el gran reto en superar el éxito de otras series que han dejado huella como "Bob Esponja".

"Bob lleva muchos años y ha estado presente en muchas generaciones, mucha gente creció viendo esa serie, así que es un nivel muy superior al que podemos alcanzar, pero bueno tenemos todos los elementos en esta serie para que sea muy exitosa y si llegamos a tener el gran éxito que tuvo Bob Esponja, eso nos haría muy felices", expresa.

El programa que forma parte de la programación de Nickelodeon será en 2D y cuenta con 26 episodios de media hora cada uno, en donde en cada uno se ven las aventuras del personaje principal "Baby Shark" y su mejor amigo “William”, quienes en su comunidad Carnivore Cove, hacen nuevos amigos y cantan.

"El creador del video de la canción, tuvo la idea de diseñar estos tiburones de una manera muy linda y de ahí nos inspiramos para el concepto de la serie, pero nuestro reto fue que no sólo se quedara ahí, porque sólo era una canción, en sí no había personajes, diálogos, así que era darles vida y características a cada uno, y para ello tuvimos grandes escritores que le dieron también esta imagen de que los tiburones son lindos y amistosos, porque los tiburones en la naturaleza sabemos que no son así, son un poquito peligrosos, pero también tratamos de enseñar eso, de que no debes de juzgar a nadie por su apariencia", explica.

Aunque aún no termina la primera temporada, ya se está preparando la segunda, la cual contará con la misma cantidad de episodios y además también se encuentra en las primeras etapas del desarrollo de un largometraje que se espera sea un gran éxito.