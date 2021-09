Necesario, Operativo Radar en carretera Torreón-San Pedro: Consejo de Vialidad

El Consejo Consultivo de Vialidad advirtió que la carretera Torreón-San Pedro es la vialidad donde se ha detectado la mayor velocidad en la circulación de los automóviles y, en consecuencia, donde se han registrado más accidentes de fatales consecuencias.

Avelino Pérez Martínez, presidente del Consejo, dijo que se propuso la instalación de vialetas en la subida de cada puente, que se refieren a tachones sobre la carretera, como los que hay en el puente El Campesino, en el Periférico, y que obligan a aminorar la velocidad.

"Vamos a agotar todo lo necesario para que no ocurran más accidentes de fatales consecuencias", expuso, "desgraciadamente, siempre habrá quien no tenga la pericia o que se distraiga, no estamos exentos de accidentes, pero cuando instalamos las vialetas en el periférico duramos dos meses sin ningún accidente, esa es la idea, seguir luchando contra esto".

Dijo que la carretera Torreón-San Pedro está identificada como una de las vialidades de mayor riesgo en esta ciudad, pues ha habido un alto crecimiento de colonias y el tráfico vehicular ha subido, por lo que la gente tiende a circular más rápido. En este sentido, el Consejo llamó a los conductores a salir más temprano de sus casas para que no traten de "correr" en esta vialidad.

Indicó que las vialetas se instalarán también en la carretera a Mieleras y en la Torreón-Matamoros, en los puentes viales, a fin de que sirvan como prevención. Consideró positivo el regreso del operativo Radar a la carretera Torreón-San Pedro, mismo que se había retirado luego de que hubo múltiples quejas respecto a que los agentes de Tránsito estaban "cazando" a los automovilistas para infraccionarles.

Dijo que se brindaron una serie de recomendaciones a la Dirección de Tránsito, entre las cuáles, destacó la implementación de este operativo y el pintado de carriles, así como de señalética de velocidad máxima de 60 kilómetros por hora.