La colonia Valle Hermoso vive entre aguas negras en Matamoros

El mal estado del pavimento y las fugas de agua negra, es una constante en la avenida Coahuila, de la colonia Valle Hermoso de Matamoros y pese a que en esa área se encuentra oficinas del Gobierno del Estado y del Municipio ya tienen muchos años así, pues ninguna autoridad ha corregido el problema.

En está ocasión desde el domingo permanece un enorme charco de agua de la red de drenaje, el cual además de representar un problema sanitario para los niños que acuden a clases en la escuela Héroes de Chapultepec, también es molesto para las personas que trabajan o llegan a alguna de las dependencias para hacer trámites.

Aunado a lo anterior, representa una pésima imagen para las dependencias que se encuentran en ese "corredor".

De acuerdo a lo que manifestaron las personas, el problema lo provocó un maquina retro excavadora que "abrió" un tramo de la calle, y "rompió" tubería de la red sanitaria, aunque no se enteraron si se envió por parte del Sistema Municipal de Aguas o Saneamiento (Simas) o la Dirección de Obras Públicas, pero ante los constantes reportes de las personas, por el fétido olore que provoca el agua sucia, el lunes acudió un funcionario de Obras Públicas, pero solo preguntó sobre lo ocurrido y ya no regresó.

Comentaron que el mismo lunes observaron que llegó un camión con caliche y tapó el agujero que hicieron, pero no extendieron el material en su totalidad y ayer martes ya no regresaron.

Al llegar el lunes maestros y alumnos de la escuela, se encontraron con esa "sorpresa", ya que el charco abarcaba hasta el frente del edificio y de acuerdo a lo que comentaron algunos padres de familia, desde hace varios años, esa es la constante, pero en la temporada de lluvia la situación se complica ya que se inunda la calle de agua del cielo con la del drenaje.

Manifestaron que han pasado varias Administraciones Municipales a las que les han solicitado mediante oficios que se corrija no solo las fallas en el drenaje, sino los grandes baches que hay en la calle, sin tener respuesta.

De acuerdo a lo que comentó Saraí Escobedo, directora de la primaria, acudió al Simas para reportar la irregularidad, pero le dijeron que el gerente no se encontraba y la mujer que la recibió le dijo que como ya eran las once de la mañana, no había personal disponible debido a que ya se había hecho la programación de trabajo de las cuadrillas para ese día.

Ayer martes el nivel del agua había disminuido un poco, pero por las altas temperaturas se agudizaba el fétido olor.

En esa avenida se encuentran las oficinas de Bomberos, El Centro de Justicia para la Mujer, de la Policía Civil Coahuila, Recaudación de Rentas, además de la primaria, un Jardín de Niños y el Centro de Atención Múltiple (CAM).