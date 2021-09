Haitianos abandonan campamento para quedarse en Acuña

Luego de cuatro meses de travesía para llegar de Chile a Del Río en Texas y tras permanecer casi una semana en el campamento improvisado bajo el puente internacional en Del Río, una familia de haitianos decidió retornar a México y permanecerán en Acuña hasta que cambien las políticas migratorias.

John es un hombre originario de Haití, quien viaja junto con su esposa y su hija de 11 meses y son acompañados en esta travesía por una mujer que cuenta con tres meses de embarazo. Los cuatro volvieron a cruzar el río Bravo para regresar a México, pues manifestaron haber recibido maltrato por parte de las autoridades norteamericanas.

Entrevistado en los terrenos del Parque Braulio Fernández Aguirre, cuando se resguardaban del intenso sol bajo la sombra de un arbusto y con 40 grados de temperatura, mientras se cambiaba de ropa, pues recién cruzaron el río Bravo de Estados Unidos a México, relató parte de lo que ha vivido en su recorrido.

"Lo que pasa, nos trataron supermal, como animales y no nos dan comida, agua, no hay nada. Solamente nos dan pan como dos veces al día y no quieren que nosotros salgamos como en México para comprar comida y hay muchos de nosotros que no tienen dinero para comprar", fue lo que manifestó John mientras buscaba en una bolsa algunas prendas secas.

Junto a él estaba su esposa, quien cargaba en brazo a su hija de 11 meses que dormía. Junto a ellos, una mujer manifestó contar con tres meses de embarazo, además de señalar que horas antes fue atendida por personal de salud, ya que se sentía mal, aunque solo le refirieron que tenía dolor de cabeza por ansiedad.

El hombre de Haití reveló que llegaron a Ciudad Acuña el pasado miércoles 15 de septiembre y como muchos de sus compatriotas, cruzó directamente a Estados Unidos e integrándose al campamento que se instaló en la parte inferior del puente internacional que une a las ciudades de Acuña y Del Río.

Sin embargo, esta semana decidieron abandonar el citado campamento y trasladarse a México, donde contemplan buscar dónde hospedarse y para ello solicitarán apoyo a sus familiares, pues quieren permanecer en esta zona fronteriza hasta que cambien las políticas migratorias de Estados Unidos.

"Porque nos trataron supermal allá, y no sabemos cuándo nos vamos a entender, por eso mejor que nos fuimos de allá, nos vamos a un hotel, así podemos esperar que las cosas cambien", indicó el migrante mientras se cambiaba la ropa empapada, tras cruzar el río Bravo.

MIGRAN EN BUSCA DE ASILO

Tal y como ocurre con muchos de los 14 mil 600 migrantes que llegaron a Del Rio durante la semana pasada, ellos son originarios de Haití, sin embargo, desde hace cuatro años permanecían en Chile y decidieron emprender el viaje a esta franja fronteriza con la finalidad de solicitar asilo o refugio.

Mientras relataba su experiencia en el improvisado campamento bajo el puente internacional del lado de Del Río y su travesía para llegar a este punto, a su lado pasaban decenas de migrantes, tanto quienes cruzaban el río Bravo para ir a Acuña a buscar víveres, como quienes retornaban con alimentos y bebidas para cruzar a Del Rio.

Contrario a lo que han manifestado otros de sus compatriotas, John detalló que su travesía la iniciaron desde Chile, pero señaló que gracias a Dios no le pasó nada, como a otras personas a quienes les robaron muchas cosas. Estableció que salieron hace cuatro meses de Chile, y que invirtieron ocho días para poder cruzar la selva entre Colombia y Panamá, considerada las más peligrosa del mundo y que se le conoce como el Tapón de Darién, lugar en el que los migrantes son objeto de robos, abusos, e inclusive donde encuentran la muerte.

"Para nosotros, gracias a Dios, superbién. No pasa nada, hay otras personas que les robaron muchas cosas, pero a nosotros no, gracias Dios", indicó John. Aunque reconoció que no estuvo exento de dificultades para atravesar la selva.

"Recién me avisaron. Cuando estoy saliendo, compatriotas me dijeron que ya deportaron a muchos", fue lo que respondió el hombre haitiano al cuestionarle si tenía conocimiento del inicio de las deportaciones por parte de las autoridades norteamericanas.

Señaló que ese no fue el motivo por el cual decidió cruzar nuevamente el río Bravo para dirigirse a México, pues aseguró que no sabía eso y reiteró que decidieron irse porque los trataron mal y su hija se encuentra enferma, debido a la exposición al polvo, dado que estaban durmiendo en el suelo, debajo del puente internacional.

Mientras tanto, los migrantes continuaban caminando a los costados, algunos rumbo a la zona centro de Acuña y que transitaban con sus prendas escurriendo tras cruzar el río Bravo, mientras que otros se dirigían al afluente portando bolsas con alimentos y bebidas para retornar al campamento en Del Rio.