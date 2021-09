Falta agua potable en Francisco I. Madero

Nuevamente vecinos de varias colonias se quejaron por la falta de agua potable que desde hace semanas impera en la ciudad de Francisco I. Madero.

Las deficiencias en el suministro del vital líquido se registran en colonias como Madero, 2 de Marzo, Linares, Corralitos y algunas personas aseguran que los cortes en el suministro son constantes y permanecen varios días, por lo que cuando hay un poco de presión, ya sea en la noche o de madrugada, aprovechan para llenar contenedores, para realizar sus actividades domésticas y de higiene personal.

Pero en esta ocasión no se tiene presión, por lo que dicen la situación ya es desesperante.

"Ni en la noche tenemos una gota de agua, antes en la madrugada llegaba tantita y llenábamos las tinas y los tinacos para poder tener agua en el día, pero ahora no, hay que estar esperando a ver si llega y en ratitos estar llenando".

Ver más: Hace 31 años que no se actualizan los valores catastrales en Francisco I. Madero

Los quejosos reprocharon que el recibo para cobrar el servicio sí llega puntual, por lo que cuestionaron a las autoridades que pretendan que les paguen por un servicio que no tienen, que además les aumentaron la tarifa.

"Nos aumentaron las tarifas del agua, pero no tenemos agua y el recibo siempre llega puntual, quieren que vayamos a pagar y amenazan con venir a cortarla. Este problema no es de hace unas semanas, tenemos meses sin agua, no llega en todo el día, ni para tomar ni para bañarnos y menos para los aires".

Los inconformes señalaron que desde la actual Administración municipal se perforó un pozo y se prometió que este año se perforaría otro, pero reiteraron que el desabasto del líquido se sigue presentando en colonias y ejidos.