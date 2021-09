Félix Torres está consciente de que en el Corona tienen que derrotar a los Rayados

Sin señales de alerta, pero con la encomienda de regresar a la senda de la victoria en casa, los Guerreros del Santos Laguna comenzaron ayer su preparación rumbo al duelo del próximo domingo ante los Rayados del Monterrey.

Doble sesión de entrenamientos, realizó ayer el plantel albiverde en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde Guillermo Almada trabaja fuerte para poner a tono a sus futbolistas, de cara a un duro compromiso frente a los Rayados que apenas suman una derrota en el torneo, pero a cambio han empatado en cinco ocasiones. Para hoy, los Guerreros volverán a realizar una doble práctica y comenzarán a definir el once inicial a utilizar contra el Monterrey, que esta noche recibirá a los peligrosos Diablos del Toluca.

REVANCHA

Previo al entrenamiento matutino, el defensa Félix Torres atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa remota, en la que aceptó que no fue el resultado esperado ante Puebla, pero este domingo tendrán su revancha: "Creo que se han estado complicando un poco los resultados. Gracias a Dios, no hemos perdido esos partidos importantes en casa. Lo importante es siempre sumar, siempre ir aprendiendo de cada encuentro que tenemos. Tenemos que saber que en casa tenemos que ir por los tres puntos", señaló el sudamericano.

Torres, quien recién fue renovado por Santos Laguna para mantenerse como Guerrero hasta el año 2025, añadió que el aprendizaje del empate anterior debe servirles para buscar una victoria ante los Rayados: "Veníamos de recibir dos derrotas consecutivas. Gracias a Dios, no perdimos contra Puebla, que nos hubiera complicado más, gracias a Dios, alcanzamos a sacar ese punto. Vamos a prepararnos muy bien para llegar de la mejor manera ante Monterrey… esperamos un encuentro difícil, como siempre los hemos tenido. Nosotros nos vamos a preparar sabiendo que el rival va a venir a proponer, eso nos ayuda a nosotros, saber que ellos salen también a buscar".

Cuestionado sobre lo productivo y la exigencia que representa el entrenar a doble sesión diaria, Torres señaló: "Creo que como sabemos, los futbolistas que juegan siempre tienen un poco más de recuperación. El doble turno es para ayudar a los compañeros para que estén todos al nivel del grupo. Necesitamos más de todos, más ahora que estamos a mitad del torneo. El "profe" sabe manejarlos para el final del torneo".

'VENTAJA'

En relación al hecho de que los Rayados tendrán actividad a media semana, mientras que Santos estará descansado para el duelo del domingo, Félix consideró que sí representa cierto hándicap a favor de los albiverdes, aunque ello no representa, de ninguna manera, un aspecto que los lleve a caer en excesos de confianza: "Nos sirve mucho, estaremos descansados. El equipo va a venir a proponer. Tendremos que tomar nuestras precauciones y no confiarnos en esos detalles de que pueden venir cansados o no".

Finalmente, Torres mostró su apoyo al guardameta Gibrán Lajud, señalado de cometer un presunto error en el gol del Puebla al no ser capaz de atajar la pelota: "Nosotros hemos trabajado bien sólido. Estaba muy rápida la cancha y picó ahí, no nos pudo ayudar a parar ese gol. Nosotros tenemos confianza total en él. Siempre nos ha ayudado desde afuera y ahora que está en el campo", puntualizó el ecuatoriano.

ORRANTIA, LESIONADO

Santos dio a conocer ayer su informe médico semanal, en el que Emilio Orrantia presenta una lesión grado 1 en el semitendinoso derecho sin especificar el tiempo de recuperación; junto a Carlos Acevedo son los únicos dos futbolistas que aparecen en "rehabilitación" en el reporte, mientras que Eduardo Aguirre y Ayrton Preciado están en "acondicionamiento físico"; los demás futbolistas están "listos para entrenar".

48 PARTIDOS de Liga MX ha jugado Félix Torres con Santos Laguna; el ecuatoriano suma tres goles.