Alcalde de Torreón pide respeto a elementos de Tránsito

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, pidió dejar de lado las críticas a lo agentes de Tránsito y Vialidad que han comenzado a reforzar las acciones de vigilancia en la carretera Torreón-San Pedro, luego de las más recientes tragedias viales que se han registrado en la rúa.

Ayer martes, el mandatario local se refirió a las voces en redes sociales y la opinión pública que han calificado dicho operativo especial como "recaudatorio", dijo que se trata por el contrario de una acción preventiva y que la meta principal es la de evitar las pérdidas de vida y daños materiales que generan invariablemente los accidentes vehiculares.

"Hay que ser conscientes de respetar las velocidades, de guardar la distancia, de no distraernos con el celular, de no tomar, en fin, creo que tiene que haber una mayor responsabilidad de todos los conductores, vamos a implementar operativos para evitar el exceso de velocidad, vamos a colocar ballenas, algunos muros de contención en alguna otra parte de la carretera Torreón-San Pedro y pues poner más letreros de disminución de velocidad, no hay otra forma", declaró.

La colocación de las ballenas de concreto en la parte central de la carretera Torreón-San Pedro iniciará a partir de este jueves, no obstante las acciones de vigilancia reforzada iniciaron desde el lunes con la utilización de las llamadas pistolas medidoras de velocidad vehicular.

Respecto a las críticas en contra de los operativos y especialmente de los agentes de Tránsito, el alcalde de Torreón indicó que más allá de esa situación se requiere la colaboración de medios de comunicación y la ciudadanía en todos los ámbitos.

"Yo espero que los medios nos ayuden, que luego no andemos criticando que si son medidas recaudatorias o de cualquier otra naturaleza, yo quiero que nos pongamos en los zapatos de las familias de quienes han perdido un ser querido, de quienes se han visto lesionados en estas circunstancias trágicas… Tenemos que generar una cultura de respeto a la ley, a la autoridad, si desde los medios a veces criticamos la actuación de los agentes de Tránsito, de los policías, pues poco estamos ayudando a la cultura del respeto".

A detalle

Pide Zermeño respeto a los agentes de Tránsito y su labor diaria.

*Llama a ciudadanía a que respeten los límites de velocidad vehicular.

*Con pistolas medidoras tipo "radar" se aplican sanciones a quienes exceden los 60 kilómetros por hora en la Torreón-San Pedro.

*Agentes de Tránsito buscan evitar tragedias como las ocurridas en días pasados, todo derivado del exceso de velocidad o del consumo de alcohol.