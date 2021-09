Liam Gallagher, exlíder de Oasis, muestra las heridas que sufrió al 'caer de un helicóptero'

El cantante, de 48 años, aseguró haber sufrido un percance el pasado viernes por la noche mientras viajaba en helicóptero después de actuar en el festival de la Isla de Wight, en Inglaterra, donde interpretó temas como "Live forever", "Supersonic" y "Roll with it".

En Twitter, Gallagher bromeó sobre su supuesto accidente comparándose con Keith Moon, fallecido batería de "The Who", conocido por su salvaje comportamiento, y añadió que la fotografía serviría como portada para su próximo álbum en solitario.

So check this out I fell out the helicopter last night you couldn’t rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out C’mon you know LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk

Uno de los seguidores preguntó en un mensaje sobre la altura de la caída, insinuando que probablemente el cantante tropezó una vez el helicóptero ya había aterrizado, a lo que Gallagher contestó irónicamente que se encontraba a "100 mil pies" (más de 30,000 metros) cuando ocurrió el percance.

Otro fan le preguntó si había alguna grabación del incidente, y el vocalista contestó con un "sí, está en el próximo video", lo que generó reacciones.

Absolutely gutted to cancel my Belfast show this weekend. I had an accident after IOW festival and have bust my nose so cant sing. The Doctors have told me to rest up. Apologies to all the people who has bought tickets.. the show is being rescheduled...i'll make it up to ya. LG x pic.twitter.com/DNC1R8Ng1r