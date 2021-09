Transportistas tendrán nueva reunión con autoridades de Lerdo

Debido a que quedaron varios puntos pendientes en cuanto a peticiones que hicieron los transportistas que se manifestaron bloqueando las principales vías de comunicación el pasado 8 de septiembre en el municipio de Lerdo es que el próximo jueves volverán a tener una reunión con las autoridades municipales.

Los transportistas y las autoridades han tenido varios encuentros a raíz de esa protesta no obstante en ninguna de estas reuniones ha participado el director de Tránsito Municipal de Lerdo pese a que el problema que exponen los choferes está directamente relacionado con los elementos de esta área del Municipio y sus funciones en el periférico.

Saúl López Reséndiz, delegado estatal de Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) mencionó que él considera que si los tránsitos municipales únicamente se abocaran a dar vigilancia en el periférico no tendría que haber ningún problema sino que la molestia se deriva de los abusos que han estado cometiendo contra los choferes.

También fue muy enfático en mencionar qué la asociación AMOTAC no tiene interés en imponer algún personaje en la Dirección de Tránsito Municipal.

"Se ha estado manejando mucho, no sabemos de dónde salió eso, que nosotros queremos imponer a una persona en la dirección de Tránsito Municipal de Lerdo y sí quiero dejar muy en claro que a nosotros eso no nos interesa esto, no es una cuestión política, nos interesa que la persona que está en la Dirección de Tránsito sepa hacer bien su trabajo y que sea alguien que sepa de transporte y de las dificultades por las que pasan los transportistas, que tenga empatía hacia los ciudadanos y hacia los choferes. Nosotros no queremos imponer a alguien en esa silla eso sí quiero dejar claro que no es verdad eso, nos interesa que se hagan bien las cosas y que nos dejen trabajar en paz", aseguró.

Como se informó con oportunidad, el miércoles 8 de septiembre se realizó un bloqueo en diferentes vialidades de Lerdo por parte de choferes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) como medida de protesta ante actos de corrupción y abuso policíaco de los que un trailero fue víctima en el periférico de Lerdo, una vía federal donde los transportistas aseguran que suelen ser detenidos por los tránsitos municipales que exigen "mordidas" a los choferes.