Procederá demanda contra Laura Bozzo de Gabriel Soto e Irina Baeva

La demanda contra Laura Bozzo, interpuesta por Gabriel Soto e Irina Baeva por difamación, amenazas, acoso y discriminación, procederá luego de que la conductora de televisión no se presentó esta semana a audiencia.

La comunicadora se refirió hacia ellos de manera despectiva por lo que los actores iniciaron una demanda en su contra hace alrededor de un año.

"Se hizo el desahogo de las pruebas y la contraparte no se presentó entonces la demanda procede", señaló Gabriel Soto a las cámaras del programa "Hoy".

Como explicaron los actores ni Bozzo ni sus abogados se presentaron a la audiencia, de hecho, el paradero de la conductora de televisión se desconoce después de que se dieran a conocer los problemas fiscales que tiene con el Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para Soto y Baeva esta resolución marcará el camino para el futuro que otras personalidades no pasen por lo mismo que ellos.

"El objetivo es marcar un precedente de que no se puede denigrar de esa manera, no se puede utilizar ese tipo de lenguaje en contra de alguien, de nosotros en este caso, en televisión internacional, denigrando nuestra reputación, nuestra dignidad, llamándonos cosas que no vienen al caso", aseguró Soto.

"Se marcó un precedente para que haya un respeto entre la gente que está detrás de los micrófonos y tiene el poder de opinar y siempre hay un límite en la libertad de expresión".

Además de disculpa pública, los famosos esperan que se determine de cuánto será la indemnización. Con respecto a lo que pasará con Laura Irina expresó su opinión:

"Nunca jamás le deseo mal a nadie pero lo que sí pienso es que todos somos adultos y cada quien es responsable de sus decisiones y sus consecuencias".