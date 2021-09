Más refuerzos llegan a Exatlón y se suman atletas a equipos

La noche de ayer Antonio Rosique dio la bienvenida a Exatlón, a dos grandes atletas que vienen a reforzar cada uno de los equipos.

Con una presentación digna de él, apareció el finalista de la tercera temporada de Exatlón, Heber Gallegos, mejor conocido como "Thundercat".

El atleta de Ojinagua, Chih., está de regreso respondiendo al llamado de todos sus fanáticos que lo pedían desde hace meses; llegó al circuito donde fue derrotado por Heliud Pulido en aquella épica final, por lo que dijo tenía sentimientos encontrados pero a la vez estaba feliz de pertenecer ahora al equipo de Guardianes.

También el equipo de Conquistadores recibió a su nuevo refuerzo, Kevin Cerda, gimnasta elite proveniente de Hermosillo, Son. Kevin fue finalista del All Around del Campeonato Mundial de Montreal 2017 y ahora es el nuevo competidor azul. "Vengo a ponerme en otra posición en esta etapa de mi vida, quiero aprovechar la oportunidad para darlo todo y ver cómo me desarrollo en esta nueva experiencia", fueron sus palabras.