Menos críticas y más responsabilidad pide alcalde de Torreón ante accidentes viales

jjmagallanes1

Hoy, 3:05 pm

publicado por: juan jose magallanes lopez

SEÑOR, el viernes iba yo detrás de una camioneta que no me permitió ver el semáforo que luego alcancé a ver que estaba en amarillo, pero como la camioneta pasó, yo la seguí, me alcanzó un agente y me dijo que me había pasado en rojo, le dije que en amarillo y dijo que era lo mismo. le entregué mi licencia sin que me lo pidiera y me empezó a decir toooooodo el problema que iba a enfrentar si me hacía la infracción. al final todo quedó en $50.00 de "mordida". eso era lo que buscaba.

