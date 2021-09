Autoridades de Gómez Palacio investigan robo en taller municipal

El robo de catalizadores en el taller mecánico del Municipio, en Gómez Palacio, es ya investigado y se aplicarán las sanciones correspondientes a quien resulte responsable, pues no se permiten los actos de corrupción ni los excesos por parte de corporaciones como Seguridad Pública, advirtió la alcaldesa Marina Vitela.

Tras el incidente ocurrido entre elementos de la Policía Municipal y empleados del taller municipal, la alcaldesa detalló que ya se contaba con una investigación por el presunto robo de catalizadores en el taller, que es la vía adecuada para la resolución de un problema de este tipo y no el uso de la violencia o los abusos de autoridad por parte de los elementos de Seguridad Pública.

Refirió que en los 2 años que tiene al frente de la Presidencia Municipal, se ha dado de baja más de 100 policías por diferentes motivos, como son corrupción, abuso, excesos y agresiones, entre otros, por lo que reiteró que no se va a proteger a nadie ni a permitir que ningún trabajador a su cargo cometa faltas o violaciones a los derechos de los ciudadanos gomezpalatinos.

“Siempre lo he expresado; no soy tapadera de nadie y no digo que todos los empleados son corruptos, pues hay buenos servidores públicos, pero se está investigando por parte de la Contraloría Municipal y habrá sanciones. Hemos luchado contra prácticas viejas, muy arraigadas”, dijo.

La presidenta Marina Vitela, informó que sostendría este martes una reunión con el titular de Seguridad Pública y mandos medios para abordar el caso y mientras tanto, la investigación continuará hasta obtener resultados, en primera instancia sobre la falta de los catalizadores en el taller municipal y en este sentido, empezar a fincar responsabilidades, por lo que además ya la Contraloría está haciendo lo propio para determinar si hubo una falta.