‘Yo iba a andar con Daniel Arenas’, revela Livia Brito y explica por qué no funcionó

Livia Brito no suele hablar de su vida privada, por lo que sorprendió al confesar un posible romance con uno de sus coestrellas de telenovelas.

Y es que la protagonista de la exitosa telenovela de Televisa “La desalmada” hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram donde se animó a responder, como pocas veces, preguntas indiscretas que le formularon sus seguidores.

Desde su postura sexual favorita hasta los detalles de la ocasión en la que perdió su virginidad, la actriz de origen cubano sorprendió al revelar muchos aspectos íntimos y personales.

Pero la confesión más inesperada llegó, sin embargo, cuando Brito dio a conocer que estuvo a punto de ser la novia de Daniel Arenas, quien fuera su pareja en “Médicos, línea de vida”.

“Yo iba a andar con Daniel Arenas, pero no se dio. No sé por qué, cómo que no tuvimos química para ser novios”, se sinceró.

La actriz reveló que incluso llegaron a salir juntos en una ocasión, pero, aseguró que la cita no terminó como ella esperaba debido a una pregunta que le hizo el galán colombiano que no le agradó demasiado.

“Salimos al cine o a comer, no me acuerdo, y yo me acuerdo que estaba terminando de hacer una obra de teatro y el muy mendigo me dice: ‘Oye, ¿es que siempre te maquillas así?. Y yo así de, o sea estoy en una obra de teatro, yo tenía un ojo maquillado hasta acá, la pestaña era como tres pestañas y yo toda cansada muerta de cansancio. O sea y yo siempre ando de cara lavada, a mí no me gusta maquillarme. Y esa pregunta que yo dije: ‘Ay no, ¿sabes qué? Bye, Tú eres actor igual que yo y no sabes que estoy maquillada porque acabo de regresar del teatro. Y ahí fue como que para amigo mejor”, compartió Brito a modo de anécdota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@liviabritopes)

Asimismo, Livia reaccionó al noviazgo que el actor mantiene actualmente con Daniella Álvarez, al decir que la modelo y exreina de belleza colombiana es “Muy guapa, por cierto”, se limitó a comentar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniella Alvarez (@danielaalvareztv)