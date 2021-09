Medallista olímpica Aremi Fuentes denuncia haber recibido cheque sin fondos del gobierno

Cuando la mexicana Aremi Fuentes levantó un total de 245 kg en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de obtener la medalla de bronce, se convirtió en acreedora a un premio de 50 mil pesos por parte de las autoridades del país.

Sin embargo, esto no ha sido posible. Así lo denunció en redes sociales la halterista mexicana.

"Que me den un cheque con una cifra irrisoria para premiar una medalla olímpica, y encima que no lo reciba físico, ni se pueda cobrar quién sabe hasta cuando… Es una falta de respeto colosal", escribió en su página de Facebook.

Considera que por alzar la voz y reclamar su premio puedan haber represalias o peor aún, que no pueda cobrarlo en un largo tiempo por el cambio de gobierno de Baja California.

"Y no sé si tomarán represalias, es posible que alarguen con discursos y promesas hasta que en noviembre cambie el gobierno y por esa razón es ahora o nunca. Yo exijo por mí y por los que me siguen en la práctica deportiva, por los entrenadores, por los padres como el mío que apoyan a sus hijos y por México, un trato digno, yo demando respeto por los que trabajamos todos los días por este país, por los que creemos en el ideal olímpico, por nuestros jóvenes artistas, por nuestros futuros científicos, por nuestra juventud que se apega al trabajo duro, y no viven de prebendas, ni de la delincuencia", concluyó.

Asimismo, en el noticiero de Ciro Gómez Leyva detalló que en la fecha mencionada recibió un cheque de 24 mil pesos equivalente al pago de sus becas atrasadas, el cual ya cobró; sin embargo, el dinero por la presea en la justa veraniega no ha podido retirarlo.