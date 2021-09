Peatón ebrio arrollado en el periférico de Torreón

MARcelin

Hoy, 11:12 am

publicado por: marcel mtz mtz

pobre chavo (el conductor), ya estuvo que se quedó sin camioneta, en la carcel, con multas por pagar y sin trabajo, y todo por un borracho que seguramente no vale nada, ya que ni él mismo se quería, pues ni el puente usan. lo que me cae gordo, es que luego luego sale la mamá llorando por su "bueno para nada" que le gusta estar ebrio hasta entre semana, y además la mamá diciendo así: Nooooo ..... DIOOOOS ..... Porque mi hijo ?????? .... las cosas pasan por algo. Esa cosa tirada en el peri ya no paga ni con su vida, todo el estropico que causó....

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 1