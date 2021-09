Yuri pretende crear su propia línea de ropa

Si algo disfruta Yuri en su carrera, es modelar sus glamorosos outfits ya sea en eventos o en sus redes sociales, porque, como ella misma dice, siempre ha sido una apasionada de la moda y que esta fuera accesible a todas las personas.

"Me encantaría (tener mi línea de ropa) y en un futuro no muy lejano, hacer una marca accesible para la gente, porque marcas como Versace (son muy caras), algunas cosas son mías, pero otras me las prestan y yo les doy crédito, como en los Oscar, que tú luces los atuendos, pero no son de ellas (las estrellas).

"Tendría que ser una línea de ropa muy Yuri, muy accesible a nuestro pueblo, porque la gente que nos sigue en nuestras redes es la gente del pueblo", reiteró.

Aunque siempre se ha enfocado a la música y en octubre sacará un disco homenaje a sus 40 años de carrera, la estrella veracruzana dice que uno de sus pendientes es probarse en la moda.