Las fallas en el servicio eléctrico continúan en San Pedro

Otra vez se registran fallas en el suministro de la energía eléctrica en el municipio de San Pedro. Los afectados vuelven a hacer el llamado a los directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que solucionen el problema.

En esta ocasión la interrupción se registró en la colonia La Quinta desde el domingo alrededor de las 14:00 y para ayer lunes aún no se hacían las reparaciones correspondientes.

Los vecinos manifestaron que son frecuentes los cortes de electricidad derivados de las malas condiciones en las que se encuentra la red; incluso, las afectaciones se extienden al área comercial, lo que causa importantes pérdidas económicas, pues hay ocasiones en las que permanecen varios días sin el servicio, lo que provoca que se paralicen todas las actividades.

Ver más: Autoridades refuerzan vigilancia vial en la carretera Torreón-San Pedro tras accidentes

Los quejosos atribuyeron las constantes fallas a que se "botan" las cuchillas, y pero dijeron que pese a que en teoría no se debería tener tanto problema en restablecer el suministro, tardan mucho tiempo en resolverlo.

Expresaron que los daños son cuantiosos, pues si se trata de una vivienda los alimentos se descomponen y en el caso de los comercios, las pérdidas son más grandes porque no solo se echan a perder las mercancías, también se paralizan las transacciones o no se puede facturar, mientras que para los niños en las escuelas pues no hay forma de que los dispositivos funcionen para tomar las clases.

Manifestaron que de poco o nada ayuda el call center, pues marcan al 071 y la única respuesta es que ya se generó un folio y que no tardan en atender las cuadrillas de trabajadores, pero en realidad no resuelven; incluso, se tienen conocimiento de que no se cuenta con el personal en la oficina de CFE que hay en San Pedro para responder a ese tipo de situaciones.

Ver más: El 50 % de motociclistas que circulan en San Pedro no portan placas

Reiteraron que pese que los directivos sostuvieron una reunión con representantes de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) donde se comprometieron a realizar algunas obras para que se fueran corrigiendo las fallas, al final el problema sigue presentándose, pues los trabajos quedaron inconclusos.

"No puede ser posible que muy seguido se presenten las fallas... casi en todas las colonias seguido se está reportando que se quedaron sin luz y no solo les afecta en los hogares, también están las tienditas y en cuando pasa eso en el centro todas las actividades se detienen… se va el internet, los bancos se quedan sin sistema, las cajas registradoras, no se puede facturar, los estudiantes no pueden tomar sus clases. No es posible que San Pedro siendo un municipio grande no goce de servicios de calidad", dijo Óscar Salomón Milán.