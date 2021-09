Choferes de rutas en Gómez Palacio aumentan aforo permitido en horas pico

Las llamadas "horas pico" se han convertido en un "estira y afloje" entre los usuarios y operadores de camiones urbanos en Gómez Palacio para hacer respetar las medidas y protocolos de salud para evitar contagios COVID-19, reconoció el subdirector de Transporte en La Laguna, Roberto Handam Huereca.

Es sobre todo por las mañanas cuando se ha detectado el incumplimiento a los protocolos al viajar más allá del 75 por ciento de la capacidad establecida por el Gobierno del Estado, como parte de los protocolos al pasar a semáforo amarillo de riesgo epidemiológico, y en el que se permanecerá hasta el 3 de octubre.

Las líneas que circulan por el bulevar Ejército Mexicano son las que más incumplen con las medidas, además de sobrepasar el cupo permitido, está el no uso del cubrebocas por parte de los usuarios. "Ese es el problema, que tenemos sobre todo en las mañanas que no respetan el porcentaje pero bueno también la gente se molesta porque no los suben, entonces es un 'estire y afloje' con la gente", reconoció el funcionario.

Y es que si bien, se les había solicitado que incrementaran el número de unidades para evitar el sobrecupo, la demanda ha sido mayor, en especial ahora que los planteles escolares han regresado a la modalidad presencial, en su gran mayoría.

En estos casos, de acuerdo con Handam Huereca, los operadores son acreedores a apercibimientos, puesto que son los responsables de hacer respetar los protocolos de salud en sus unidades. Lo anterior, pese a que son los propios usuarios quienes se rehúsan a portar su cubrebocas así como el no ser levantados cuando la unidad ya se encuentra a su máxima capacidad permitida.

Por otra parte, comentó que en cuanto al servicio de transporte escolar, la capacidad es del 75 por ciento y el permiso solo lo tienen 40 unidades tipo combi para atender a los estudiantes.