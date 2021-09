The morning show 'desnuda' la cultura de cancelación

A solo cuatro días de haberse estrenado en Apple TV, el primer episodio de la segunda temporada de The Morning Show ha dejado a sus seguidores inquietos por lo que ocurrió con los medios de comunicación ante el surgimiento de la pandemia del COVID-19 a inicios del 2020.

Una atropellada producción que se detuvo después de 13 días de haber comenzado rodaje con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon por cuestiones sanitarias, abrió una 'ventana' de oportunidad para transformar el guión completamente.

El equipo de escritores del programa que narra la historia de lo que sucede tras bambalinas de un noticiero matutino de televisión, se dieron a la tarea de mostrar lo que se vivía en ese entonces, el caos los primeros días por cierres y cuarentenas forzosas, la declaración de emergencia sanitaria en el mundo en un ambiente de incredulidad ante el coronavirus.

"Todo lo que uno está haciendo mientras no sabe lo que está a punto de golpearlo es exactamente lo que estábamos tratando de capturar", reveló Witherspoon para AP.

En una charla ofrecida a medios de comunicación previo al estreno, los escritores revelaron que sintieron una especie de Deja Vu al escribir la segunda temporada, pues en la entrega anterior se abordaron temas como Time's Up y #MeToo donde involucraron a las protagonistas con situaciones de acoso y conductas inapropiadas de muchos hombres en los medios de comunicación y el medio del espectáculo, inspirados en el conocido caso del cineasta Harvey Weinstein, quien fue denunciado ante las autoridades por cientos de mujeres.

En esta segunda temporada los conflictos entre las protagonistas quedaron en el pasado, pues no hay tiempo para discusiones, todos luchan contra sus 'propios demonios'.

Todos los personajes se enfrentan a conflictos de identidad; Desean Terry interpreta al presentador de noticias Daniel, quien se dice que ya ha dado lo que tenía para dar en su profesión. Como un hombre afroamericano, se siente obligado a representar a las personas de color, sin embargo, él mismo se ha impedido realizar esa misión.

"Espero que la gente vea esos matices que pueden suceder… El sistema se desgasta y realmente comienza a impactarlo de esta manera tan profunda y personal y uno asume el costo. Lo vemos desafiar al sistema, pero también se cuela su inseguridad", compartió Terry.

"Lo está jalando el poder que solía tener y que ya no tiene… creo que los hombres blancos están teniendo muchas dificultades para manejar esa pérdida, se ponen muy quisquillosos cuando lo pierden. No saben cómo lidiar con eso", declaró Mark Duplass, quien interpreta a Chip, quien fue retirado de su puesto en la jefatura y batalla para encontrar su lugar fuera del poder.

LA CULTURA DE CANCELACIÓN

En esta segunda temporada, la cultura de cancelación en The Morning Show se narra desde su punto más complejo, pues analiza lo que ocurre cuando alguien es expuesto públicamente por comportamientos indebidos, creando una paranoia en el personaje al creerse culpable y la dificultad que viven los demás al tener que alejar a esa persona 'cancelada' de sus vidas.

"Mi pregunta siempre ha sido, ¿Qué pasa con las personas que han sido canceladas?... la belleza de este guión es sencillamente su total honestidad. Decir lo que dice la gente a puerta cerrada", compartió Jennifer Aniston.

Algunos de los mejores momentos de la segunda temporada son las escenas de Aniston con Duplass. Sus personajes tienen un largo historial de trabajo compartido y en segundos pueden pasar de ser amigos sin filtros a escupirse el más dañino veneno.

"Creo que parte de la razón por la cual la gente responde a Chip y Alex y su relación como lo hace es por la forma en que Jen y yo realmente nos queremos", mencionó Duplass.

Ambos actores han revelado que en esta entrega que estrena un episodio nuevo todos los viernes, hay una escena en un automóvil que es hilarante y horrible de ver por la alegría y amor que se convierte en oscuridad y toxicidad en sus personajes.

Hasan Minaj y Julianna Margulies fueron las celebridades que se sumaron a la producción, siendo reconocidos por sus otros compañeros.

"Siempre la he admirado y la conocía un poco socialmente, pero el solo hecho de pasar ese tiempo con ella ha sido muy significativo para mí. Y puedo decir que me encantó trabajar con Hassan porque me hizo reír mucho", compartió Witherspoon sobre Margulies...