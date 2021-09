Estudiante lagunero le gana a las adversidades

Anuar es un alumno universitario destacado y dio un salto de fe. Confío, se arriesgó y aún con limitantes económicas, cumplió su sueño: viajar a Stuttgart, Alemania para cursar el semestre de invierno en la Baden-Württemberg Cooperative State University, de septiembre de 2021 a febrero de 2022.

Esto fue posible gracias al Programa de Movilidad Estudiantil Internacional que promueve la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) para sus estudiantes.

Anuar Sebastián Hernández González está inscrito en la Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas en la Facultad de Contaduría y Administración Unidad Torreón de máxima casa de estudios, tiene promedio general acumulado de 97 y es el primer alumno de la Unidad Torreón que fue admitido en la institución de nivel superior alemana para el noveno semestre.

En julio de este año pidió ayuda a los laguneros para juntar 180 mil 500 pesos y poder cubrir la transportación, el visado, el seguro, la matrícula y una parte de la estadía en la Universidad y la cuarentena que ya cumplió en su arribo a Alemania y que fue por un periodo de siete días.

Su viaje se complicó debido a la pandemia por el COVID-19 ya que el Programa de Movilidad sufrió un recorte en el apoyo económico que se otorga a los estudiantes que cursen su semestre en universidades de lengua extranjera y que pasó de los 65 mil pesos a los 19 mil pesos. El monto del apoyo regularmente es utilizado para el transporte y manutención del estudiante durante su estancia de movilidad académica y el recurso está integrado por fondos institucionales y federales.

Después de dos meses y medio de que hizo la solicitud de apoyo, el joven expresó que hubo buena respuesta de la ciudadanía. Lo apoyó la Iniciativa Privada, políticos y la sociedad en general. También recaudó fondos gracias a diversos servicios que ofreció como clases de idiomas (chino mandarín), masajes descontracturantes, terapias alternativas y artes marciales.

"No llegué a la cantidad completa pero con lo que pude reunir es suficiente para poderme ir y buscar a lo mejor un trabajo de medio tiempo allá".

SUEÑO CUMPLIDO

Anuar partió a Alemania el pasado domingo 12 de septiembre. Recibió la vacuna anticovid de la farmacéutica CanSino porque es docente de Idiomas pero como este biológico no es aceptado por la Unión Europea, dijo que se volvería a inmunizar en aquel país.

"Se siente una satisfacción muy bonita. Fue algo muy difícil, no es sencillo pedir apoyo y tocar puertas, muchas te abren, muchas no, pero salieron cosas muy buenas y me da mucho gusto que este sueño por fin se pueda cristalizar", expresó. Visiblemente emocionado, Anuar invitó a todos aquellos jóvenes y personas soñadoras a perseguir sus metas. "Esto fue prácticamente un salto de fe, afortunadamente se pudo realizar. Me despedí de mis papás, de mis amigos, de toda la gente que me ayudó a lograr esto. Le agradezco a la comunidad lagunera, la oportunidad que yo tengo desafortunadamente mucha gente ya no la tuvo, entonces a través de ellos también se materializa este sueño", concluyó.