Plantean nuevo estudio en zona del Proyecto de Agua Saludable para La Laguna

El director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, propuso enviar un equipo especializado de topógrafos para que realicen nuevos estudios que garanticen la viabilidad de la presa derivadora que forma parte del Proyecto de Agua Saludable para La Laguna.

La realización de estudios y análisis del terreno (levantamientos topográficos) que consisten en plasmar en un plano la realidad de un terreno, tiene la finalidad de despejar dudas de los pobladores de ejidos aledaños al Cañón de Fernández.

El titular de la Conagua dijo que el proyecto está plenamente sustentado en estudios técnicos y científicos que justifican cada una de las obras consideradas, incluida la presa derivadora.

La derivadora tipo Indio (sobre el cauce del Nazas) tiene un costo de 58.66 millones de pesos y ya fue licitada y adjudicada por el Gobierno federal.

Entre sus características destacan que tendrá una altura de seis metros y no será de almacenamiento sino únicamente para levantar el nivel y conducir el agua para que ingrese a la planta de bombeo, misma que permitirá elevar el volumen 55 metros mediante tubería que llegará hasta la planta potabilizadora, de la cual se contemplan líneas de acero a gravedad para llegar finalmente a los tanques Durango y Coahuila.

Martínez Santoyo indicó también que se aplicará un proyecto de tecnificación que permita ahorrar agua en beneficio de los productores locales.

Lo anterior fue un compromiso realizado por el titular de la Conagua en el encuentro que tuvo ayer junto con el gobernador José Rosas Aispuro Torres con los dirigentes del Módulo de Riego 03 San Jacinto-Jerusalem, así como de representantes de la comunidad.

VISLUMBRA DIFICULTADES ANTE EXIGENCIAS

"Pensar que se pueden aumentar, por decreto, esos volúmenes de agua, pues es que esos dependen de la naturaleza, dependen de Dios, literalmente", dijo el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, al ser cuestionado sobre la petición que realizan los usuarios del Módulo 03 San Jacinto-Jerusalem de Lerdo sobre el volumen de agua que exigen les sea garantizado.

Este módulo es el único de los 17 módulos que se encuentra todavía en oposición al proyecto de Agua Saludable Para La Laguna porque consideran que las obras que se harán para derivar agua de la presa perjudicarán sus labores productivas y es que los usuarios de este módulo disponen de agua casi todo el año, producto de la apertura de presas pero también de los escurrimientos en el Cañón de Fernández.

El mandatario estatal insistió en que el proyecto no va a afectar a los campesinos. "No estaría yo aquí si tuviera duda que a los productores se les fuera afectar, reconozco que hay inquietudes muy válidas algunas se podrán no solo tomar en cuenta sino incluir o modificar algunos esquemas pero creo que primero tenemos que escuchar a todas las partes porque no todo lo que se plantea es posible y Conagua tiene sus limitantes, el agua es vital", dijo Aispuro.