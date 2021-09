Van más de 18 mil pruebas rápidas en La Laguna

Coahuila tiene un acumulado de 87 mil 858 pruebas rápidas realizadas de detección de antígeno SARS-CoV-2. De esta cifra, un 25 por ciento que se traduce en 18 mil 975 se practicaron a personas que habitan en la Región Lagunera. Este tipo de pruebas son útiles para detectar moléculas específicas del virus y son exclusivas para pacientes con signos y síntomas sospechosos a dicha enfermedad.

El mes pasado, el secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal Gómez, dijo que cada prueba de PCR le cuesta al Estado 1,400 pesos y que para disminuir el gasto, se privilegiarían las pruebas rápidas de detección de antígeno SARS-CoV-2.

La prueba rápida con antígeno de menor costo no sustituye a la PCR, sino que es un elemento más de apoyo que permite obtener resultados en un período más corto de tiempo, cuentan con un alto porcentaje de sensibilidad y especificidad.

TAMBIÉN LEE: Vacunan contra el COVID-19 a adultos mayores rezagados en Torreón

"El problema es que no tienen los lineamientos internacionales de solicitar pruebas, viene la gente, vienen los de los clubes deportivos y piden 20, 30, 50 o 100 pruebas y eso no puede ser, no podemos seguir así. Se tienen que racionalizar (las pruebas) de una forma correcta. Por ejemplo, si sale un positivo, no hacerla a toda la familia, que se aíslen todos", señaló en ese entonces.

Del total de pruebas rápidas realizadas en Coahuila, en la Región Sureste se han hecho 36 mil 17 mientras que en la Región Norte el acumulado es de 14 mil 431 pruebas. En la zona Centro-Desierto del estado van 11 mil pruebas rápidas y en la Región Carbonífera el reporte es de 7 mil 381 pruebas rápidas.

Estos datos son públicos y se encuentran disponibles en el portal oficial de Internet de la Secretaría de Salud de Coahuila.

Novedades

Prueba rápida.

*El pasado lunes 13 de septiembre, se dio a conocer que la mayor cantidad de pruebas de antígeno se han realizado en unidades médicas de la Secretaría de Salud, seguido del Seguro Social y del ISSSTE. También se han practicado en la Iniciativa Privada, Magisterio, Hospital Universitario, Cruz Roja Mexicana y la Sedena.

*A través de estas pruebas, se reducen los tiempos en los resultados y la carga en laboratorios estatales y del Seguro Social que procesan pruebas de PCR de detección de COVID-19.