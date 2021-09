Otra vez falla en suministro de electricidad en San Pedro

Otra vez se registran fallas en el suministro de la energía eléctrica en el municipio de San Pedro, por lo que nuevamente vuelven a hacer el llamado a directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En esta ocasión la interrupción se registró en la colonia La Quinta, el domingo alrededor de las 2 de la tarde y ayer para el medio día de este lunes todavía no acudían para hacer las reparaciones.

Los vecinos manifestaron que son frecuentes los cortes de electricidad derivado de las malas condiciones en las que se encuentra la red, incluso las afectaciones se extienden al área comercial, lo que causa perdidas importantes, pues hay ocasiones en que permanecen varios días sin el servicio, lo que provoca que se paralicen todas las actividades.

Atribuyeron las constantes fallas a que se “botan” las cuchillas y pero dijeron que pese a que en teoría no se debería tener tanto problema en restablecer el suministro, tardan mucho tiempo en resolver.

Expresaron que los daños son cuantiosos pues si se trata de una vivienda los alimentos se descomponen al funcionar el refrigerador y en el caso de los comerciantes las pérdidas son más grandes por que no solo se echan a perder las mercancías, se paralizan las transacciones, pues no hay banco o no se puede facturar y para los niños en las escuelas pues no hay forma de que los dispositivos funcionen para tomar las clases.