Policía de Estados Unidos allana casa del novio de Gabby Petito

Los agentes allanaron la vivienda de Brian Laundrie, de 23 años, en North Port, Florida, donde se vio a los padres del joven subiéndose a una camioneta policial.

Videos del lugar mostraban a numerosos agentes llegando a la vivienda e irrumpiendo en ella.

The @FBI is in North Port this morning outside #BrianLaundrie home.

