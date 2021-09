Adultos Mayores de más de 60 dejan el miedo y desidia para aplicarse primera dosis

En Torreón, hay adultos mayores de 60 años que durante los primeros meses de este año no se vacunaron contra el COVID-1, por miedo a las agujas, por temor a los efectos secundarios, porque estaban enfermos, les faltaba algún documento oficial o simplemente por desidia.

SE VACUNA POR OBLIGACIÓN

Eva Villagrana Serrano de 73 años acudió este lunes a la Jornada de Vacunación Masiva para personas rezagadas en Torreón que no tenían la primera dosis. Llegó a las 11:00 de la mañana en compañía de su nieto al antiguo edificio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), de la Universidad Autónoma de Coahuila. Entregó su papelería a los Servidores de la Nación y después pasó al área de inoculación. “Sinceramente no me vacuné antes por miedo, había muchos comentarios y no quise y es raro porque yo soy muy aventada para todo. Ahorita vine porque me dijeron que era obligatorio y luego mis hermanas me dicen que no fuera a visitarlas porque no me iban a abrir la puerta ya que no me vacuné”, apuntó.

LE TEMÍA A LA REACCIÓN

Estela tiene 60 años de edad y dice que tenía mucho miedo de vacunarse por la reacción, aunque también admite que hubo falta de interés. Cuando llegó a su lugar el personal de salud dijo que, “ya quería correr, hubo poquito dolor cuando me picaron pero ahorita uno tiene que vacunarse porque ya va a ser necesario para los trámites”.

"LUEGO YA NO ME VAN A DEJAR ENTRAR A COTORREARLA"

A un costado, se encontraba María del Rosario Castro Basurto de 71 años, habitante de la colonia Luis Echeverría. Ella no se había vacunado “por desidia, no por miedo, por desidia, porque me encapriché con mis hijos a no vacunarme”. En tono de broma, comentó que hoy se fue a inocular “porque después ya no me van a dejar entrar al bar a cotorrearla. Luego tengo unas hijas en Juárez y a veces voy a visitarles y dije ‘no ya, tengo que ir a vacunarme’”. Doña María del Rosario mencionó que su hijo Jorge Enrique de 42 años, tampoco se ha vacunado porque no cree en el coronavirus. “No quiere pero aunque sea arrastrando lo voy a traer”, añadió.

La sede fue el antiguo edificio de la Facultad de Ciencias Políticas. (FERNANDO COMPEÁN)

NO SE VACUNABA POR ALERGIAS

Juana González de 65 años, también de la colonia Luis Echeverría indicó que no se había vacunado contra el virus SARS-CoV-2 porque es alérgica a algunos medicamentos. “Pero estuve investigando y gracias a Dios pues me fue bien”.

Hubo otras personas que manifestaron que durante la pasada vacunación a los adultos mayores se encontraban enfermas y por esa causa no pudieron acudir. Otros más señalaron que no se vacunaron en tiempo y forma debido a que les faltaba su identificación oficial.

Este día, en el antiguo edificio de la FCPyS se tenía una meta de aplicación de mil 500 dosis de la vacuna de AstraZeneca para este sector de la población. Otro módulo se instaló en el auditorio del Bosque Urbano y la inoculación se desarrolló de 8 de la mañana a 1 de la tarde.

MAÑANA ES TURNO PARA REZAGADOS DE 50 A 59 AÑOS

Mañana es el turno para las personas rezagadas que se encuentran en el rango de los 50 a 59 años de edad. En su momento, Bienestar Social administró la vacuna de Pfizer/BioNTech a quienes atendieron el calendario de inmunización en tiempo y forma.