¿Diego Dreyfus es ahora el coach de vida de Christian Nodal?

Diego Dreyfus ha vuelto a dar de qué hablar en redes sociales al dedicar una análisis sobre el momento que vive Christian Nodal.

“¿Se le habrá subido a @nodal o te estás proyectado?”, escribió en la publicación de su nuevo video.

Dreyfus, quien es “coach” de vida de Javier “Chicharito” Hernández, asegura que si la gente piensa que al intérprete de No te contaron mal, se le subió la fama, entonces porque en México tienen baja autoestima.

“Qué triste que en Latinoamérica no entendamos que crecer implica algunas personas, cosas o energías. (...) Si tu crees que soy un mamon contigo, no tienes idea de cómo me trato a mí mismo. No me permito que media idea pendeja me aparezca en la mente (...) No te confundas México, si Christian Nodal escoge con quién cantar, tú deberías escoger quien se te acerca, con quién hablar y quién entra en tú mundo”.

El video, generó diversas reacciones en Instagram. "Tiene toda la razón, los artistas luchan y trabajan por un sueño no es que se crean mucho, los medios los hacen ver que se creen mucho", "El mundo necesita más amor y respeto", "Christian Nodal no escoge a cualquiera", son algunos de los comentarios que se lee en su publicación.

Cabe señalar que en el último año, Diego Dreyfus ha generado polémica por su trabajo con el futbolista mexicano, con quien ha trabajado desde el 2017, y es a quién le atribuyen el cambio de actitud de “Chicharito” quien desde su acercamiento, dejó de ser seleccionado nacional, salió del futbol europeo y su carrera no repunta en la MLS con el equipo de LA Galaxy.