Yordi Rosado reveló que su ingresó a la casa de Big Brother VIP fue con la intención de separarse de Adal Ramones, sin embargo, el verdadero apoyo de Televisa lo sintió dirigido a Omar Chaparro, quien estaba en pleno apogeo de su programa Black and White.

Fue durante su entrevista con el actor y comediante de 46 años de edad donde Rosado aseguró que la producción de Big Brother postergó su arranque por esperar a que Omar se recuperara de una lesión en la rodilla.

“Después de Black and White lo siguiente que vino muy fuerte fue Big Brother donde estuvimos tú y yo. Ahí es donde me dije yo que fue donde tuvimos una mala … Nunca tuvimos un problema ni jamás nos hemos enojado ni peleado, pero cuando entramos a Big Brother yo iba con la intención de separarme un poco de Adal y ser yo Yordi el conductor. Por otro lado, yo sí sentía que Televisa quería apoyarte mucho. En algún momento me dijeron, ‘Empezamos tal día Big Brother’ y de repente es como, ‘No, empieza tres semanas después porque Omar Chaparro se lastimó la rodilla y queremos que esté mejor para iniciar’, entonces dije yo ‘Sí, es cierto’ aparte de que tenías el talento”.

Por su parte, Omar manifestó que si le fue bien en dicho reality que se estrenó en septiembre del 2003, fue gracias a la conexión que hizo con el público que votaba por él.

“Yo gané porque la gente votó por mí. Había muchas cosas. La gente siempre está con el débil, todos los que estaban ahí eran conocidos de tv abierta, yo era como el caballo lastimado porque entré en muletas, el de Chihuahua, el del Cable. Cuando hicieron las primeras votaciones y yo salí con el 70 por ciento de los votos, ahí es donde dijeron, ‘ah cab…’ fue un fenómeno, la gente se conectó conmigo. No hubiera habido siete mil u ocho mil personas afuera del Ángel esperándome”.

El protagonista de la cinta Como caído del cielo, detalló además que tras el fin de su programa en tv abierta, No manches, vivió una etapa de depresión.

“Como te da el golpe la vida cuando de repente, ‘oye, yo estaba acá (arriba)’, en la cobertura del mundial en Alemania decían ‘vamos con Eugenio Derbez’, pero nadie decía Omar Chaparro, y entonces empecé a deprimirme horrible (...) Me acuerdo que vi un cortinero y dije ‘¿qué pasa si me ahorco?’, estaba muy triste, me salieron muchos granos y espinillas. Una noche me puse borracho, y llegó Elias Solorio y me hizo una broma, algún comentario, lo agarré, lo acosté en la alfombra, y ahí me di cuenta que estaba en un lugar oscuro. Dije, no pasa nada, pongo un puesto de Hot Dogs.”, reveló en torno al mal estado de ánimo que vivió tras ver su fama en caída.