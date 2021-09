Polémica por Mauricio Pochettino y Messi continúa; ¿recibió amenaza de despido?

Ahora, Khalifa Bin Hamad Al Thani, familiar del propietario del París Saint-Germain, se unió a la polémica en sus redes sociales y estalló contra el técnico argentino por sustituir a Messi.

"Londres es una ciudad hermosa, ya lo sabes", posteó Al Thani acompañado con una foto de Pochettino.

London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu