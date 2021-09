La Recomelona: el refugio de una mamá godín

Tras casi 10 años de éxito, La Recomelona se ha posicionado en el gusto no solo de los laguneros, sino en el de miles de internautas en redes sociales. El proyecto comenzó como un “relleno” para un programa de radio, pero su aceptación lo llevó a convertirse en una leyenda.

“Yo trabajaba en radio en un grupo local, donde producía y coordinaba un programa en vivo. Uno de los inconvenientes de este tipo de programas es que en ocasiones los invitados no pueden llegar y deja los espacios sin material. Desde niña me ha gustado la cocina, es algo que me fascina, entonces lo que hacía era compartir recetas para cubrir el material faltante.

“Al principio veía periódicos o buscaba en internet, compartía recetas, recomendaba productos y a la gente le empezó a gustar. Mi jefa me dijo que mejor lo hiciéramos una sección fija con nombre y fue así como nació ‘La Recomelona’”.

Como comunicóloga de profesión, Chery nunca ha estudiado algo relativo a la gastronomía, pero su amor por la cocina la llevó a desarrollar sus habilidades culinarias.

La escalinata a la fama

El siguiente paso para La Recomelona llegó cuando el grupo en el que trabajaba Chery, decidió dar una nueva imagen a su página de internet. “Ellos me propusieron hacerle un blog al programa y a la par yo alimentaba otro blog personal con las mismas recetas, entonces cuando renuncié, el producto siguió siendo mío como hasta la fecha”.

Por mucho tiempo Facebook fue la plataforma predilecta para este programa, pero siguiendo la tendencia de los internautas, es ahora Instagram en donde se concentra la mayor parte del auditorio.

Inspiración sin fronteras

“Siempre me ha gustado cocinar y por mucho tiempo en mi casa, con las amigas, cuando veía algo que me gustaba comenzaba a preguntar qué tenía, cómo se hacía y en una servilleta me ponía a apuntar.

En aquel entonces no había muchos blogs en español porque a penas estaban poniéndose de moda, a mi me encantaba verlos, el problema es que algunas cosas de las que aparecían no se podían encontrar aquí. Ahí fue donde comencé a experimentar, lo que veía lo intentaba replicar, pero modificando las recetas con productos locales, un toque personal para poder hacer mi álbum de recetas.

La Recomelona, así como mis redes sociales, son una mezcla de recetas que tengo en el refri que voy a hacer, de lo que mi mamá, mis abuelas, mis amigas y lo que voy viendo o probando en restaurantes, pero con un toque especial para hacerlas mías”.

Para las mamás ocupadas, para los profesionistas cansados o para quienes no tienen mucho tiempo de cocinar debido al vertiginoso ritmo de vida, La Recomelona es la mejor ayuda, pues las recetas son rápidas, sencillas, con procedimientos fáciles y sobre todo, una opción deliciosa y nutritiva para disfrutar de una buena comida.