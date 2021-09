Comercio muestra tendencia al alza

El comercio ha registrado una tendencia al alza en sus ventas a lo largo del presente año, con excepción de la última mitad de julio y comienzos de agosto, cuando se detuvo la compra al menudeo, que ya se ha retomado.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que el último trimestre del año suele reflejar aumentos importantes en las ventas, por las distintas fechas que se celebran, por lo que se estima concluir el 2021 con un 95 por ciento de la comercialización que se alcanzó en el 2019.

"Traemos un atraso muy importante. El 2020 significó un retroceso de ocho pasos y medio, y en este 2021 también hay una parte que no se ha podido recuperar, pero ojalá tengan razón y que el 2022, como dicen en el Gobierno federal, ya por fin se reactive, de mayor forma y con mayor dinamismo, la economía nacional", dijo.

Señaló que, de acuerdo con las reuniones dentro del Subcomité Regional de Salud, ha regresado a clases presenciales el 40 por ciento de la población estudiantil total en instituciones públicas y privadas, mientras que el 60 por ciento restante se mantiene mediante el esquema híbrido. No obstante, se espera que en uno a dos meses se pueda contar con un 80 por ciento de estudiantes atendiendo sus clases de forma presencial.

En este sentido, consideró que ha existido una reactivación en este importante sector de la economía, pues no se trata solamente de útiles y uniformes, sino que abarca el refrigerio de los niños, el transporte, deportes, cultura, temas que estaban detenidos y que se reactivaron también con el empuje en las clases presenciales.

El regreso a clases en el modelo semipresencial ha generado ventas por cerca de 30 millones de pesos en el comercio establecido de Torreón; sin embargo, equivale apenas a un 10 por ciento de los 300 millones que se alcanzaron por la compra de útiles escolares en el 2019.

El regreso a las aulas ha sido paulatino, por lo que las compras en las papelerías y negocios que proveen de bienes y servicios para los estudiantes han ido en aumento poco a poco. La meta este año es alcanzar 200 millones de pesos.

El ingreso ordinario por el regreso a clases en la ciudad de Torreón es de alrededor de 300 millones de pesos en materiales, sin tomar en cuenta temas como las colegiaturas, que fue la cantidad que se alcanzó en el 2019. No obstante, en este año hubo algunos padres de familia que decidieron aún no enviar a sus hijos a la escuela y otros que optaron por no comprar la totalidad de los útiles escolares, ante la incertidumbre de una nueva ola de contagios.

Otro aspecto fue que muchas escuelas, ante la crisis económica que vivieron las familias a causa del COVID-19, redujeron la lista de materiales que se solicitó a los padres de familia, de ahí que la estimación máxima sea llegar a 200 millones de pesos en el presente 2021.