Invasores y Cardenales conquistan a laguneros

La Feria de Torreón, en su edición 2021 sigue ofreciendo diversos espectáculos a los laguneros.

El pasado sábados, se llevó a cabo en la explanada (A un costado de Las Jarras) el Duelo de acordeones ante la presencia de cientos de laguneros que gozaron de lo mejor de la música norteña.

Iván Maciel, Los Viejones de Linares, Los Invasores de Nuevo León y Cardenales de Nuevo León entregaron sus respectivas propuestas a jóvenes y adultos.

Karla Saldivar, quien se ganó un pase doble para este evento en un página de Facebook, reveló que a última hora pudo ir.

"Es que no teníamos dinero para ir, entonces me gané los boletos por medio de una dinámica y en verdad que no cabía de la emoción", dijo sumamente emocionada.

El lagunero, Iván Maciel, fue el encargado de abrir el espectáculo con sus corridos, mismos que calentaron el show.

Iván cedió el escenario a Los Viejones de Linares, quienes cantaron temas como El tartanero y Rosa Valencia.

Los músicos pusieron a bailar a varios hombres y mujeres que se hallaban en la explanada.

Los Invasores de Nuevo volvieron a La Laguna con nuevos bríos y es que desde que aparecieron en el entarimado los laguneros les mostraron su fanatismo con aplausos y gritos eufóricos.

"Arriba Torreón, Coahuila. Esta noche haremos un recorrido de nuestros éxitos", dijo uno de los integrantes antes de cantar Aguanta corazón.

Llegó para quedarse, Playa sola y Para ti mujer fueron otras de las melodías que entonaron.

Para cerrar con broche de oro el Duelo de Acordeones, Los Cardenales arribaron a la explanada de la feria para entregarse a sus fans.

Cesáreo "Chayo" Sánchez, Reynaldo González, Cesáreo Sánchez Junior, Sergio Lozano, Enrique González y Leonel Lozano cantaron varios de sus hits como Necesito decírtelo y Belleza de cantina.