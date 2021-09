Tras su último show en Vive Latino 2020 y pasar un año de composición musical debido a la pandemia, No Wrong Numbers está de estreno gracias a la canción I Just Want Ya.

Este nuevo "single" retoma lo mejor que la banda sabe hacer, Funk Rock enérgico, simple y fácil de entender, acompañado de una letra sencilla que mezcla por primera vez inglés y español. El sencillo viene acompañado de un videoclip musical principalmente inspirado en la instrumentación llena de energía de la pieza musical y en elementos "Off The Wall" al ser una agrupación respaldada por Vans. A mediados de 2021, lanzaron Baby Bop, un tema que retomó el sonido al que ya tienen acostumbrados a sus fans. Su esencia como grupo se ha venido fortaleciendo, pero con este track, I Just Want Ya, han mostrado que los artistas están creciendo y que tienen mucho que dar. No Wrong Numbers es una banda mexicana de funk rock alternativo originaria del estado de Veracruz que comenzó a dar sus primeros shows a principios del año 2014, y se ha mantenido vigente en diferentes eventos y festivales musicales dentro y fuera del país. Actualmente la banda está conformada por Manolo Osorio (Voz, Guitarra), Juan Carlos Márquez (Bajo, coros) y Miguel Vallejo (Batería). La agrupación se conecta fácilmente creando un sonido muy natural, enérgico y envolvente. De acuerdo con un comunicado, sus composiciones, son una mezcla de diferentes estilos musicales, como los son el funk, rock alternativo y rap rock. Dichos ritmos no son tan comunes de escuchar en bandas mexicanas, ya que el funk rock es un género más cercano a las costas californianas; sin embargo, lo están haciendo suyo al imprimirle su propio estilo.