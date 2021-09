Los mexicanos que no existen ante la ley

En el país hay mexicanos que ante la ley no existen. La historia de "Nata" se repite en más de 11 mil personas de Coahuila y Durango que viven bajo el anonimato forzado. El 1 de noviembre de este año, el joven cumple su mayoría de edad y hasta hace unos días vivía sin registro de nacimiento.

Estar sin identidad durante 17 años le trajo dificultades para ingresar a la escuela, obtener el reconocimiento legal de sus estudios y acceder a servicios básicos de salud y a la seguridad social.

Como no tenía documentos oficiales, a la primaria solo fue de oyente. Ser una persona no reconocida, sin un nombre y sin una nacionalidad, le impidió tener las mismas oportunidades de desarrollo que otros niños.

Después de asistir a clases sin estar matriculado como alumno en el nivel básico, "Nata" ya no quiso seguir y mejor se dedicó a la crianza de las cabras y a la albañilería. Vive en el ejido Nuevo León, situado en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.

Sus padres, María Elena Ramos Jiménez y Alberto García, admiten que hubo desidia para el registro oportuno del nacimiento de su hijo. Además, la mujer señaló que el trámite se complicó debido a que hubo dificultades para conseguir la documentación, sobre todo porque su esposo en esa época se había ido a trabajar al estado de Chihuahua como jornalero.

"Nata se enojaba y decía que por culpa de nosotros no tenía su acta de nacimiento. Ya el 1 de noviembre cumple sus 18 años y ya va a tener su acta de nacimiento si Dios quiere. Fue la desidia de andar buscando o a veces pregunta uno y no le echan la mano", dijo entre risas María Elena.

Alberto dice que "fue pura desidia, más de ella porque ella estaba en la casa, yo todo el tiempo he trabajado fuera".

El pasado jueves 9 de septiembre del año en curso, la pareja viajó una hora en autobús desde Francisco I. Madero hasta Torreón. Asistieron a las brigadas gratuitas de los Registros Extemporáneos de Nacimiento que promovió el Registro Civil del Estado de Coahuila y el Sistema DIF Municipal. "Nata" ya no quería ser invisible pues sin su acta de nacimiento no podía tramitar su Clave Única de Registro de Población (CURP) y tampoco solicitar un empleo formal.

Para acceder al derecho a la identidad, sus padres tuvieron que solicitar un certificado de inexistencia de nacimiento expedido por la Oficialía 7a. del Registro Civil además de presentar su acta de nacimiento, acta de matrimonio, constancia médica del alumbramiento original, una identificación oficial de ambos y una fotografía del menor.

Fue de este modo que después de 17 años su hijo fue reconocido oficialmente ante las leyes mexicanas como Natanael García Ramos. Un poco sonrojada, la mujer dijo que el acta de nacimiento es el mejor regalo de cumpleaños para el más pequeño de sus hijos.

POBLACIÓN SIN IDENTIDAD

Saber exactamente cuántas personas como Natanael están sin registro de nacimiento en México es sumamente difícil ya que no hay rastro de ellos en ninguna base de datos oficial. Lo que sí existen son estimaciones de las personas nacidas en el territorio nacional que no están inscritas en el Registro Civil o bien, que no cuentan con un acta de nacimiento.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 (Censo 2020) del INEGI, hay al menos 6,088 personas de todas las edades que no están registradas en el estado de Coahuila. Esto equivale al 0.19% de un total de 3 millones 137 mil 032 personas que habitan en viviendas particulares. En Durango se estima que 5,854 personas no cuentan con registro de nacimiento. Se trata de un 0.32% de un total de 1 millón 821 mil 279 personas que habitan en viviendas particulares.

Luis Alfredo Medina, coordinador de Investigación en el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) señaló que de acuerdo al INEGI, en la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML) hay una población de 1 millón 369 mil 966 personas que habitan en viviendas particulares, de las cuales 2,141 no tienen registro de nacimiento. Un 34% que se traduce en 731 personas son del municipio de Torreón y 678 de la ciudad de Gómez Palacio.

TRÁMITE OPORTUNO, SIN COSTO

En Coahuila y de acuerdo a la Ley del Registro Civil del estado, el límite para registrar a una persona de manera oportuna y gratuita es a los 60 días de ocurrido el nacimiento. No obstante y con motivo de la pandemia por el COVID-19, el Gobierno estatal amplió de forma temporal el plazo a 180 días a fin de que los menores nacidos durante la emergencia sanitaria pudieran ser registrados.

Para los registros de nacimiento en estas condiciones se deben cumplir con los siguientes requisitos: comparecencia de los padres, presentar el certificado de nacimiento del menor, acta de nacimiento de los padres si no están casados, o en su caso, acta de matrimonio de los mismos, identificación oficial de ambos y testigos y CURP del padre y madre.

Una vez que se rebasa el límite, se considera un Registro extemporáneo para mayores de 60 días y menores de 18 años de edad. En este trámite, la solicitud de certificado de inexistencia ante Saltillo tiene un costo de 380 pesos y tarda alrededor de tres semanas.

Ricardo Fernández Colores, oficial séptimo del Registro Civil con sede en Torreón, dijo que de forma mensual, la dependencia a su cargo emite alrededor de 120 certificados de inexistencia tanto de menores que no se registraron en tiempo y forma como de personas adultas. De esta cifra, un 20% de los casos son de personas de entre 12 y 17 años, la edad de Natanael.

El oficial también dejó en claro que para personas de 18 a 59 años de edad, el trámite para un certificado de inexistencia se tiene que llevar vía judicial dado que tienen una vida activa.

´¿Cuáles son los principales motivos del no registro oportuno?

- Van dejando pasar el tiempo los papás, también hay muchas parejas que tienen que esperar al marido que anda trabajando fuera y se les pasa el tiempo.

Lo van dejando pasar y como ya tiene un costo y el hecho de decirles 'tengo que pedirlo a Saltillo (el certificado de inexistencia) y tarda tres semanas, creo yo que se les hace más complicado y van dejando pasar más tiempo.

Después la mayoría de la gente se espera a las brigadas que hace el Gobierno del Estado desde el sexenio pasado dos o tres veces al año. Entonces la gente espera esas brigadas porque son trámites gratuitos y se los hacen ahí en el momento.

Fernández Colores dijo que cuando el padre por diversos motivos se encuentra fuera del estado, la recomendación que se hace es que el registro de nacimiento sea como "madre soltera" para que el niño o la niña pueda tener derecho a la identidad. Después se puede hacer el registro de reconocimiento.

"A veces les decimos, sobre todo cuando los papás están en Estados Unidos, les decimos a las mamás que los registren como madre soltera para que el niño ya tenga una identidad y posteriormente podemos hacer un reconocimiento y el reconocimiento lo podemos hacer al momento de que venga el papá".

Si usted quiere conocer los requisitos para registrar un nacimiento, puede ingresar a: http://www.registrocivilcoahuila.gob.mx/Menus/Requisitos/nacimiento.aspx

En Torreón, la Oficialía número 7 del Registro Civil se ubica en avenida Presidente Carranza número 1764. Se brinda atención a partir de las 9:00 horas.

"El trabajo del Registro Civil es darle certidumbre jurídica al individuo por medio de un acta de nacimiento. Si no tenemos esa certidumbre jurídica, no tenemos nada, no podemos acceder a la seguridad social, a estudios, a la vacuna (anti-COVID)", expresó.

LIMITANTES

Como parte del informe "Derecho a la identidad. La cobertura del registro de nacimiento en México" publicado en 2019, el INEGI, junto con UNICEF-México, mencionaron que se habían identificado algunas barreras que limitan seriamente el registro oportuno de los nacimientos, principalmente legislativas y administrativas asociadas a los diversos trámites que leyes, reglamentos y procedimientos imponen para acceder al registro de nacimiento.

Otras barreras son el difícil acceso de algunas oficinas del Registro Civil para algunas comunidades rurales, situación económica por el costo oficial del trámite así como las cargas económicas indirectas que representa el registro para las familias, al trasladarse y ausentarse de sus actividades durante una o dos jornadas de trabajo. Asimismo, se identificaron algunas barreras culturales asociadas al desinterés por parte de los padres y madres para la inscripción al registro civil de sus hijas o hijos.

2,141 PERSONAS de la Zona Metro de La Laguna se estima que no tienen registro de nacimiento.

17 AÑOS tiene Natanael y hace unos días fue registrado por sus padres ante el Registro Civil.

A detalle

Registros de nacimiento pueden ser de: *Padres casados. *Padres en unión libre. *Madres solteras. *Parejas con concubinato. *Hay Registro extemporáneo para mayores de 60 dias y menores de 18 años de edad. *También Registro extemporáneo para mayores de 18 años de edad. *Para cada caso son diferentes requisitos. Se pueden consultar en el Portal oficial de internet del Registro Civil Coahuila.