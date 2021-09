Se llevan a cabo los Emmy Awards 2021 con un destello de normalidad

Los Emmy, surgidos en 1948, celebran esta noche su 73ª edición. La premiación septuagenaria se ha convertido en una de las ceremonias que premian a la televisión estadounidense más importante, y por supuesto, la más esperada. Este año, la realización de este evento cobra especial trascendencia, ya que se llevará a cabo de manera presencial, luego de dos años limitados por la pandemia del COVID-19.

Luego de presenciar una premiación en la que, las actrices y los actores que acostumbradamente vemos pasearse en esmoquin y vestidos de gala, recibían los galardones desde la comodidad de sus sillones, se presume un logro desfilar de pie a la alfombra roja.

Transparencias, colores vivos, plataformas y accesorios estrafalarios protagonizan el inicio de los Emmys 2021, pues presenciar esta noche ya no sólo llama la atención por el reconocimiento de lo mejor del entretenimiento televisivo, sino que sea admira el guardarropa de los multifacéticos intérpretes.

La actriz Rita Wilson, en un traje negro de lentejuelas, ha sido una de las primeras en arribar a este nuevo encuentro en la alfombra roja, en el Microsoft Theatre -ubicado al centro de Los Ángeles, California- en el que se festejará "la noche de la televisión". Para la también cantante y productora, la pandemia ha supuesto, invariablemente, que se consuma más televisión, lo que ha provisto a los televidentes de conocer muchas más de las propuestas más recientes, que ahora forman parte de esta entrega.

¿Mini serie o Innumerables temporadas?

Chris Sullivan, actor de "This is us", habló de las cinco temporadas de la serie: "hay una forma sana de la serie", refirió con respecto a culminación del programa que habla de la adopción, enfermedades como el Alzheimer y problemas sociales como el racismo, pero eso no quiere decir que no le entristezca acercarse al final de su filmación.